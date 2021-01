Milos Veljkovic müsste aus statistischen Gründen eigentlich gesetzt sein. (nordphoto)

Es bleibt dabei: Mit Milos Veljkovic in der Startelf verliert Werder Bremen kein Spiel. Beim 1:1 bei Bayer Leverkusen stand der Innenverteidiger das erste Mal seit mehr als zwei Monaten wieder in der Anfangsformation - und es setzte sich eine Serie fort, die schon vom zweiten bis inklusive des sechsten Spieltags in fünf Partien Bestand hatte: Keine Werder-Pleite, wenn Veljkovic von Anfang an spielt.

So gesehen kann sich Werder wieder auf rosigere Zeiten freuen, denn der serbische Nationalverteidiger, der den gesamten November sowie den halben Dezember wegen Adduktorenbeschwerden nicht zur Verfügung gestanden hatte, ist mittlerweile wieder voll einsatzfähig. Und Trainer Florian Kohfeldt sieht zunächst keinen Grund, weshalb Veljkovic nicht auch gegen den FC Augsburg am Samstag wieder erste Wahl sein sollte: „Wenn Milos fit ist, hat er immer gespielt. Hoffen wir, dass er es bleibt.“

Nach zwei Einwechslungen gegen Mainz 05 (1:0) und Union Berlin (0:2) hatte Veljkovic zwar schon kurz vor Weihnachten im DFB-Pokal gegen Hannover 96 zur Startelf gehört – und natürlich verlor Werder auch dieses Spiel nicht (3:0) – doch die richtige Belastungsprobe für Veljkovic und die mit ihm verbundene Serie war das Leverkusen-Match. Mit dem erfreulichen Ergebnis, dass der Spieler in der Bremer Abwehrschlacht bestanden und die Serie gehalten hat. Kohfeldts Urteil fiel aber verhalten aus: „Das war ordentlich. Milos hat sicher schon bessere Spiele gehabt, gerade in der Spieleröffnung und im Antizipieren, aber für den ersten Startelfeinsatz auf diesem Niveau war ich zufrieden. Es war okay, aber noch keine Euphorie.“