Wreder Bremen traineirte am Dienstagmorgen nicht mit voller Besatzung. (nordphoto/Stoever)

Nach dem freien Montag ist Werder Bremen am Dienstagmorgen in die Trainingswoche vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr) gestartet - zwei Profis standen Trainer Florian Kohfeldt dabei allerdings nicht zur Verfügung.

Verteidiger Milos Veljkovic (25) verpasste die Einheit, weil er sich mit Zeh-Problemen plagt. „Es ist aber nichts Wildes. Wir gehen davon aus, dass er am Mittwoch wieder im Training dabei sein kann“, sagte Werders „Leiter Profifußball“ Clemens Fritz. Mittelfeldspieler Ilia Gruev (20) fehlte derweil, weil er sich am Wochenende während einer Trainingseinheit am Sprunggelenk verletzt hatte. Über die Länge der Ausfallzeit konnte Fritz noch nichts Genaueres sagen: „Bei ihm müssen wir die nächsten Tage abwarten, wie es sich entwickelt.“

Allgemein stand der Dienstag bei Werder im Zeichen der Belastungssteuerung. Heißt: Einige Profis absolvierten nicht die komplette Einheit mit ihren Kollegen, sondern wurden nach der zurückliegenden Englischen Woche noch etwas geschont, ehe sie am Mittwoch dann wieder voll ins Training einsteigen sollen.