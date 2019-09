Zumindest in Werders Defensivabteilung ist eine Verbesserung der Personallage in Sicht: Mit Milos Veljkovic und Sebastian Langkamp waren beim Training am Dienstagnachmittag zwei bislang verletzte Innenverteidiger dabei. Da beide aber die komplette Saisonvorbereitung verpasst haben, sind sie laut Trainer Florian Kohfeldt eher noch kein Thema für das Spiel in Dortmund am Sonnabend. Veljkovic war wegen eines Zehenbruchs ausgefallen, Langkamp wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade.

Ömer Toprak, ein weiterer Innenverteidiger, trainierte am Dienstagvormittag in einer kleineren Gruppe. Die Einheit am Nachmittag ließ er aus, soll aber am Mittwoch wieder richtig mit der Mannschaft üben - genau wie Leonardo Bittencourt, der am Dienstag individuell arbeitete. Toprak litt unter eine Muskel-Sehnen-Verletzung in der Wade. Sofern er das Training gut verkraftet, könnte er schon gegen Dortmund wieder im Kader stehen, weil er die Saisonvorbereitung komplett absolviert hat, wie Kohfeldt erklärte. Der Abwehrspieler dürfte sich die Partie nicht entgehen lassen wollen, geht es doch gegen den Verein, bei dem er noch unter Vertrag steht. Werder hat Toprak vom BVB ausgeliehen, der Vertrag enthält eine Kaufpflicht für kommenden Sommer.