Milos Veljkovic fällt erst einmal verletzt aus. (nordphoto)

Im allgemeinen Selke-Trubel am Weserstadion ging die nächste kleine Hiobsbotschaft fast ein wenig unter. Unmittelbar vor dem Abschlusstraining hatte nämlich Innenverteidiger Milos Veljkovic bereits ein individuelles Programm abgespult und dabei keine allzu guten Neuigkeiten parat. Adduktorenprobleme setzen den Serben, der zuletzt bei der 0:3-Niederlage gegen Hoffenheim noch in der Startelf gestanden hatte, außer Gefecht. Mit ganz viel Glück steht er beim Pokalspiel am Dienstag gegen Borussia Dortmund wieder zur Verfügung. Da aktuell obendrein auch Sebastian Langkamp wegen einer Kniereizung ausfällt, stehen Werder beim Gastspiel in Augsburg also wieder einmal weniger Defensivakteure zur Verfügung als gewünscht.

Am bevorzugten System von Trainer Florian Kohfeldt dürften die beiden Verletzten dennoch nichts ändern. Abwehrchef Niklas Moisander hat seine Sperre abgesessen und kehrt somit zurück in die Dreierkette neben Kevin Vogt und Ömer Toprak. Wesentlich größer sind da schon die Sorgen auf den Außenbahnen. Theodor Gebre Selassie, Ludwig Augustinsson und Michael Lang fehlen allesamt verletzungsbedingt, Marco Friedl ist gelbgesperrt. Somit muss Kohfeldt improvisieren, nach der Abschlusseinheit zeichnet sich ab, dass Leonardo Bittencourt dieses Mal nicht auf der rechten, sondern der linken Seite aushilft. Rechts könnte dagegen Benjamin Goller den Zuschlag erhalten.

Bleibt die Offensive. Zuletzt hat dort meist Milot Rashica den Alleinunterhalter gegeben, Josh Sargent blieb trotz eines großen Aufwandes weitgehend wirkungslos. Somit ist es wahrscheinlich, dass der US-Angreifer seinen Platz im Sturm räumen muss und Davie Selke direkt in die Startelf braust.