Erster Trainingstag im Zillertal

Veljkovic zurück, Schrecksekunde für Bittencourt

wkf

Mit zwei Einheiten hat Werder den ersten Tag im Trainingslager in Zell am Ziller bestritten. Milos Veljkovic nahm dabei erstmals wieder seit seiner Verletzung aus der Relegation am Mannschaftstraining teil.