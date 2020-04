Milos Veljkovic musste sich Wolfsburgs U23-Torwart Lino Kasten geschlagen geben. (nordphoto)

Es ist der Versuch, in dieser fußballlosen Zeit doch etwas Fußball zu bieten. Ende März hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) die „Bundesliga Home Challenge“ ins Leben gerufen. 26 Erst- und Zweitligisten nehmen teil. Sie treten jeweils mit einem Bundesliga-Profi und einem E-Sportler in der Simulation „Fifa 20“ an der Playstation an. Bekannte Namen wie Dortmunds Achraf Hakimi oder Leipzigs Nordi Mukiele waren schon dabei. Die Spiele werden live im Internet übertragen, Nachrichtenagenturen vermelden die Ergebnisse fast wie beim echten Fußball, aber natürlich ist das Interesse nicht annähernd so groß. Den Fußball in einem echten Stadion mit echten Spielern kann eben auch die realistischste Simulation nicht ersetzen.

Eine Gemeinsamkeit gibt es allerdings zwischen der Saison auf dem Rasen und der Saison an der Konsole: Werder gibt jeweils ein relativ schlechtes Bild ab. An der Konsole kommt das ziemlich überraschend, ist doch das E-Sport-Team der Bremer amtierender deutscher Meister. Sogar zweimal in Folge holte Werder diesen Titel. Im Zusammenspiel mit Profis aus dem Bundesliga-Kader passen sich die E-Sportler allerdings eher dem Niveau an, das der Bundesliga-Vorletzte vor der Spielpause auf dem echten Rasen zeigte. Zwei Niederlagen und ein Remis lautet bislang Werders magere Ausbeute in der „Bundesliga Home Challenge“.

„MegaBit“ verliert

Am vergangenen Wochenende setzte es gegen den VfL Wolfsburg eine deutliche 3:7-Pleite. Zuerst treten immer die E-Sportler gegeneinander an, danach die Bundesliga-Profis. Beide Resultate werden zum Gesamtergebnis zusammengerechnet. Werders Michael „MegaBit“ bekam es mit Dylan „DullenMike“ Neuhausen zu tun. Auf der X-Box gelten beide als die besten Fifa-Spieler Deutschlands, jetzt mussten sie an der Playstation ran, und Neuhausen setzte sich mit 3:1 durch. Anschließend hatte auch Werder-Verteidiger Milos Veljkovic gegen den Wolfsburger U 23-Torwart Lino Kasten das Nachsehen und verlor sein Spiel mit 2:4. Veljkovic hatte zwar zwischenzeitlich einen 0:2-Rückstand aufgeholt, doch dann kassierte er wieder zwei Gegentreffer.

Zuvor hatte Werder mit Maximilian Eggestein und Bittner an der Konsole gegen Nürnberg eine 4:5-Niederlage hinnehmen müssen. Davie Selke und Erhan „Dr. Erhano“ Kayman hatten gegen Leipzig immerhin ein 4:4-Unentschieden geholt. Einziger Trost für Werder: Da die „Bundesliga Home Challenge“ eher als Überbrückung für die fußballlose Zeit während der Coronavirus-Pandemie gedacht ist, gibt es in der virtuellen Bundesliga keine Tabelle und somit auch keine Absteiger.