Das Pressehaus der Bremer Tageszeitungen AG. (Tom Wesse)

Die Berichterstattung über den Bundesligisten SV Werder haben die WESER-KURIER Mediengruppe und die Mediengruppe KREISZEITUNG aus Syke mit Beginn dieses Jahres in einem gemeinsamen Joint Venture gebündelt. Beide Verlage halten 50 Prozent der Anteile an der neuen „Deichstube GmbH“.

In der gemeinsamen „Deichstube“ ballt sich mit sieben crossmedial arbeitenden und erfahrenen Redakteuren Kompetenz für eine fundierte, vielseitige und umfassende Werder-Berichterstattung. Die Redaktion verantwortet in Zukunft das Online-Angebot „Deichstube“ und liefert redaktionelle Inhalte für die Print- und Onlineangebote von KREISZEITUNG und WESER-KURIER. Mitte des Jahres zieht die „Deichstube“ von Syke nach Bremen und damit noch näher an das Weserstadion und die Trainingsplätze am Osterdeich.

Als einer der führenden Berichterstatter zum Thema Werder Bremen bietet die Deichstube heute schon durchschnittlich rd. 4,3 Mio. Webseiten-Besuchern* im Monat und über 100.000 Social-Media Follower (Instagram, Facebook und YouTube) hochwertigen journalistischen Content. Dazu zählen ausführliche Berichte und Reportage rund um den Fußballverein des SV Werder Bremen sowie detaillierte Analysen zu den Spielen und Hintergrundberichte. Die „Deichstube“ ist mehr als ein Newsportal, nämlich ein Netzwerk für das grün-weiße Lebensgefühl.

„Mit dem Zusammenschluss beteiligt sich der WESER-KURIER an dem stärksten Reichweiten-Portal zu Werder Bremen. So bieten wir unseren Leserinnen und Lesern weiterhin Werder-Berichterstattung auf Top-Niveau. Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit der Kreiszeitung“, sagt David Koopmann, Vorstand der Bremer Tageszeitungen AG.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem gemeinsamen Joint Venture unsere ,Deichstube‘ für die Zukunft erfolgreich aufgestellt haben. Durch die künftige gemeinsame Werder-Berichterstattung wird die ,Deichstube‘ eine noch höhere Reichweite erhalten. Auch der Umzug der Redaktion nach Bremen ist für uns ein konsequenter Schritt in der Weiterentwicklung zu einer überregionalen Marke“, sagt Henning Schröder, Geschäftsführer von der Kreiszeitung Verlagsgesellschaft mbH.

Die umfangreichen Bundesliga-Kenntnisse von Jean-Julien Beer werden ebenfalls weiterhin in die Berichterstattung einfließen: Beer ist seit Anfang des Jahres Sport-Chefreporter des WESER-KURIER.