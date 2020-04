Werder-Fans im vollen Weserstadion, solche Bilder wird es vorerst nicht mehr geben. (nordphoto)

Fanprojekt-Koordinator Michael Gabriel hat den Austausch der Fußballverbände mit Fanvertretern über Maßnahmen in der Corona-Krise begrüßt. „Dieser Dialog ist auch deswegen von größter Bedeutung, weil es wahrscheinlich ja demnächst Spiele ohne Fans geben soll“, sagte Gabriel dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“. Nach Angaben des Leiters der Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS) haben Deutscher Fußball-Bund (DFB) und Deutsche Fußball Liga (DFL) regelmäßigen Runden mit Fanbeauftragten und Fanorganisationen zugestimmt. „Dadurch werden Fans in die Entscheidungen eingebunden, können ihre Perspektive einbringen und können diese auch anders in ihre Strukturen tragen“, sagte Gabriel.

Dies sei ein wichtiger Schritt von DFB und DFL. Der Spielbetrieb im Fußball ruht derzeit wegen der Coronavirus-Pandemie. Am Freitag will eine außerordentliche Mitgliederversammlung der DFL über eine mögliche Wiederaufnahme der Saison in den Bundesligen im Mai beraten.

Bei den erwarteten Geisterspielen ohne Zuschauer werde der Fußball einen „Kulturverlust“ erleben, sagte Gabriel. „Der Fußball ist nur durch Fans das, was er ist“, sagte der KOS-Chef. Daher müssten die Vereine sich um die Sorgen der Anhänger kümmern. „Ihr Engagement darf nicht als selbstverständlich betrachtet werden“, sagte Gabriel.

Derzeit konzentrieren sich viele Fangruppen laut Gabriel „in beeindruckender Weise auf ihr soziales Engagement in Zeiten der Pandemie, indem sie sich vielerorts für die Schwachen in der Gesellschaft oder das Personal in den Krankenhäusern einsetzen“.

Künftig würden die Fans aber auch ihre Kritik am modernen Fußballbetrieb wieder mit Aktionen deutlich machen. Eine stärkere Anbindung der Fanabteilungen an die Vorstände der Klubs und klare Verantwortliche für Fananliegen in den Chefetagen könnten laut Gabriel den Dialog stärken. Der Fußball müsse die Fans „auch bei den konfliktbehafteten Themen“ einbinden, mahnte der KOS-Leiter.