Fin Bartels verlässt verletzt den Platz. (nordphoto)

Schiedsrichter Manuel Gräfe hatte in der fatalen Szene sogar ein Foul von Fin Bartels an Sokratis gesehen und entschied auf Freistoß für Dortmund. Darum kümmerte sich aber keiner mehr, denn schnell wurde deutlich, dass sich Bartels schlimmer verletzt hatte. Sokratis hatte dem Bremer Offensivspieler in dem Zweikampf unabsichtlich in die Hacken getreten. Bartels musste danach in der 33. Minute ausgewechselt werden. Trainer Florian Kohfeldt erklärte nach dem Abpfiff, dass der Verdacht auf einen Achillessehnenriss bestehe. Sollte sich das bewahrheiten, würde Bartels sehr lange ausfallen. "Das trübt den Sieg brutal“, sagte Sportchef Frank Baumann. "Am Sonntag gibt es die Untersuchung." Bei einem Achillessehnenriss sei die Saison für Bartels wohl gelaufen. „Das wird dann schon sehr knapp", sagte Baumann.

Das Dortmunder Stadion verließ Bartels auf Krücken. Die Frage nach dem Befinden beantwortete der 30-Jährige mit: „Geht so. Mal sehen.“ Ein langfristiger Ausfall wäre für ihn sehr bitter, war der Offensivspieler doch nach einem schwachen Saisonstart gerade wieder in Form gekommen. Auch für Werder wäre Bartels als Sturmpartner von Max Kruse schwer zu ersetzen.

Nicht ganz so schlimm erwischt hat es Zlatko Junuzovic. Anders als Bartels konnte der Werder-Kapitän den Platz immerhin gehend verlassen, als er in der 53. Minute vom Feld musste. Der Mittelfeldspieler hatte Probleme mit der linken Wade. „Die Wade hat zugemacht, aber es gab keinen Knacks. Ich hoffe, dass ich gegen Leverkusen dabei bin", sagte Junuzovic. Schon das Spiel in Leipzig hatte der 30-Jährige wegen muskulärer Probleme verpasst und dann gegen Stuttgart sein Comeback gegeben. "Die Verletzungen sind ein großer Wermutstropfen", betonte Kohfeldt. "Bei Junuzovic ist noch Hoffnung auf Leverkusen da."