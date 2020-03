Gute Besserung! Ömer Toprak wurde sofort in eine Frankfurter Klinik gebracht. (dpa)

Ein ganz bitterer Abend für Werder. Neben dem Pokal-Aus bei Eintracht Frankfurt muss die Mannschaft von Florian Kohfeldt wohl auch noch einen längeren Ausfall von Ömer Toprak verkraften. Und das wäre ein ganz herber Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt.

Der Abwehrspieler war kurz vor Schluss dieses Pokalspiels vom Frankfurter Filip Kostic übel von hinten in die Wade getreten worden. Der Angreifer der Eintracht sah sofort die Rote Karte für sein hartes Foul - und Toprak musste von Sanitätern vom Platz getragen werden.

Kostic entschuldigt sich

Der Innenverteidiger wurde zu näheren Untersuchungen sofort in ein Frankfurter Krankenhaus gebracht. Kohfeldt sprach von einem „Verdacht auf Wadenbeinbruch“. Sollte sich das bestätigen, dürfte die Saison für Toprak vorbei sein, der vergangenen Sommer auf Leihbasis von Borussia Dortmund zu Werder kam und seither immer wieder mit Verletzungen ausgefallen war, insbesondere an der Wade.

Werders Sportchef Frank Baumann klammerte sich direkt nach dem Spiel noch an die Hoffnung, „dass es vielleicht doch nicht so schlimm ist. Auch wenn es tatsächlich ein Wadenbeinbruch sein könnte“. Übeltäter Kostic wurde von Kohfeldt etwas in Schutz genommen, der Frankfurter hatte sich gleich nach dem Spiel beim Bremer Trainer entschuldigt. „Ich will Kostic nicht in eine Ecke stellen“, sagte Kohfeldt danach, „er war direkt nach dem Spiel bei mir und wird sich sicher auch noch bei Ömer Toprak melden.“

Probleme drohen auch im Tor: Jiri Pavlenka musste sich in Frankfurt bandagieren lassen, laut Kohfeldt hat der Torhüter Probleme mit den Adduktoren. Ob Pavlenka am Sonnabend bei Hertha BSC auflaufen kann, ist noch offen.