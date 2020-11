Drin ist der Ball: Maximilian Eggestein erzielt das 1:0 gegen die Bayern. (dpa)

Es sah auf den ersten Blick so einfach aus. Maximilian Eggestein nahm den Pass von Josh Sargent an, schaute kurz hoch, und versenkte den Ball direkt neben dem Pfosten. Dass Werders Führungstreffer gegen den FC Bayern alles andere als einfach zu erzielen war, wurde auf den zweiten Blick deutlich. Eggestein schoss nämlich mit seinem schwächeren linken Fuß, und er musste keinen Geringeren als Manuel Neuer überwinden, der auch den außerordentlich platzierten Schuss fast noch erreicht hätte. Dass Werders Mittelfeldspieler diese Hürden überwand und es spielerisch leicht aussehen ließ, spricht für ihn und dafür, dass Eggesteins Formkurve weiterhin nach oben zeigt.

Mehr zum Thema 1:1! Diesmal konnte Bayern nicht gewinnen Ein starkes Werder wird endlich belohnt Die bittere Niederlagenserie ist Geschichte, Werder hat gegen den FC Bayern endlich wieder ... mehr »

„Ich mache das selten, aber ich muss Maxi Eggestein herausheben. Alle waren gut, doch er war ein überragender Spieler in beide Richtungen“, betonte Trainer Florian Kohfeldt nach dem 1:1 in München. Eggestein stellte Räume zu, warf sich in Zweikämpfe und schaltete sich auch noch ins Offensivspiel ein, wo er durch Passsicherheit und Abschlussstärke überzeugte. Das Tor gegen die Bayern war schon der zweite wichtige Treffer des 23-Jährigen in der laufenden Spielzeit. Bereits beim 1:1 gegen Hoffenheim hatte er getroffen. Während der völlig verkorksten Vorsaison war Eggestein insgesamt nur ein Tor gelungen.

Funktionierendes Wechselspiel

Eggesteins Weg zurück zu alter Stärke hat für Florian Kohfeldt viel damit zu tun, dass Werder im Mittelfeld auf ein System mit zwei Sechsern umgestellt hat. „Das hat ihm sehr gut getan, weil seine Qualitäten dadurch noch besser zum Tragen kommen“, betonte der Coach. „Diese Wechselbewegungen kommen ihm zugute, mal bleibt er hinten, mal geht er mit nach vorne.“ Bei seinen Vorstößen hat der ehemalige U21-Nationalspieler jetzt einen Teamkollegen an seiner Seite, der für ihn absichern kann. Oft übernahm Christian Groß diese Rolle, gegen Bayern spielte Kevin Möhwald an Eggesteins Seite. Beide harmonierten sehr gut, schon gegen Freiburg hatte das Duo für Stabilität im Zentrum gesorgt. „,Möh' hat uns gut getan mit seiner Mischung aus Dynamik und spielerischer Qualität“, lobte Kohfeldt. Für Möhwald war es der erste Startelfeinsatz nach seiner langen Verletzungspause. Er ist nun körperlich bereit für längere Einsatzzeiten und könnte sich auf der Position neben Eggestein etablieren. Beide sind zweikampfstark, aber auch dynamisch im Offensivspiel.

Mehr zum Thema Werder nach dem 1:1 in der Einzelkritik Drei Spieler verdienen sich in München die Note 1 Es war über weite Strecken die beste Leistung von Werder in dieser Saison. Und das in allen ... mehr »

Bei allem Lob für Eggestein wollte Kohfeldt den 23-Jährigen nach der Partie in München allerdings nicht sofort zum neuen Mittelfeldchef nach dem Abgang von Davy Klaassen erklären: „Jetzt müssen wir das Ganze nicht gleich wieder auf eine andere Ebene heben.“ Der Trainer wollte sich nach dem Punktgewinn beim Triple-Sieger lieber einfach freuen für einen seiner Lieblingsschüler, der schwierige Zeiten hinter sich hat. „Maxi wurde phasenweise zu kritisch zu gesehen. Ich freue mich, dass er jetzt wieder die Anerkennung bekommt, die er verdient. Er arbeitet viel für die Mannschaft. Seine beste Eigenschaft ist, dass ihm nie wichtig ist, wie er aussieht. Für ihn zählt nur die Mannschaft.“ Beim Spiel gegen die Bayern sah nicht nur das Team, sondern auch Eggestein sehr gut aus, ganz besonders bei seinem Tor.