Werder-Trainer Florian Kohfeldt. (nordphoto)

Das quälend lange Warten auf den Montagabend war mit einigen schönen Randerscheinungen verbunden. Während Werder nämlich am Wochenende erst einmal zum Zuschauen verdammt war, hat die Konkurrenz im Tabellenkeller den Bremern einen großen Gefallen getan: Sie hat nicht gepunktet. Der Hamburger SV, FSV Mainz 05 und VfL Wolfsburg verloren allesamt, was Werder in eine richtig gute Ausgangsposition bringt. Trainer Florian Kohfeldt sieht dennoch keinen Grund zu übermäßiger Freude. „Ein Spieltag ist nur ein guter Spieltag, wenn wir gewinnen“, betonte er am Sonntag nach dem Abschlusstraining.

Außerdem gibt es da ja auch noch einen Gegner. Und dem 1. FC Köln dürften die Resultate fast noch etwas mehr zugesagt haben. Entsprechend motiviert erwartet er das Schlusslicht im Weserstadion (20.30 Uhr). „Für Köln ist das ein entscheidendes Spiel, für uns ist es ,nur' ein wichtiges – daher müssen wir uns bewusst sein, welche Energie da auf uns zukommt“, betonte Kohfeldt. „Bislang sehe ich da genauso viele Chancen wie Risiken drin.“ Ein Rezept hat der Coach aber parat: „Wir müssen zusehen, dass wir das Spiel schnellstmöglich so lenken, dass es zur Belastung für Köln wird und nicht zur Euphorie.“

Wie also werden die Rheinländer auftreten? Forsch oder abwartend? Beide Verhaltensweisen hat das Team des Ex-Bremers Claudio Pizarro zuletzt immer mal wieder an den Tag gelegt. „Eine sehr interessante Aussage von Kölns Trainer Stefan Ruthenbeck war, dass sie immer dann am stärksten waren, wenn sie das Spiel bestimmt haben“, sagte Kohfeldt. „Das wäre für die Zuschauer deutlich schöner, weil dann ein angenehmeres Spiel zustande kommt.“

Die Umfrage zum Spiel gibt es hier: