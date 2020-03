Die Werder-Profis sollen sich aktuell an bestimmte Regeln halten. (nordphoto)

Wer wissen will, was die Werder-Profis in ihrer Freizeit treiben, erfährt am meisten darüber im sozialen Netzwerk Instagram. Es gibt einige Spieler, die dort regelmäßig Fotos aus ihrem Leben posten. Am Freitagabend etwa lag Stefanos Kapino auf der Couch und schaute eine griechische Fernsehshow, während Nick Woltemade an der Konsole zockte. Am Sonnabend dann machte Claudio Pizarro einen Spaziergang im Grünen mit seinem Hund. Sehr unterschiedliche Freizeitbeschäftigungen, die aber eines gemeinsam haben: Alle halten sich offenbar an die Verhaltensregeln, die Werder seinen Profis zur Corona-Prävention mitgegeben hat. „Wir haben sie darum gebeten, nicht in Krisenregionen zu reisen, größere Menschenansammlungen zu meiden und sich eher zu Hause aufzuhalten, wenn möglich“, sagte Sportchef Frank Baumann.

Außerdem sollen die Profis am besten innerhalb Deutschlands bleiben, auch wenn es diesbezüglich bestimmte Ausnahmen gibt. „Der eine oder andere hat seine Familie nicht komplett in Bremen. Es ist wichtig, dass man die Möglichkeit hat, sich um seine Frau und Kinder zu kümmern“, erklärte Baumann. Die Spieler haben für das Wochenende einen individuellen Trainingsplan bekommen, „sollen erst einmal runterkommen und bei ihren Familien sein“, wie der Sportchef betonte.

In enger Abstimmung mit dem Arzt

Ab Montag wird dann wieder unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainiert. „Wir müssen und wollen davon ausgehen, dass die Saison weitergespielt wird. Jetzt zwei, drei Wochen gar nichts zu machen würde keinem helfen“, sagte Baumann. Dabei werde aber weiterhin die nötige Vorsicht walten gelassen. „Es ist schon wichtig, darauf zu achten, dass die Spieler sich möglichst nicht infizieren. Wir sind mit unseren Maßnahmen in den vergangenen Wochen gut gefahren und hoffen natürlich, dass wir drumherum kommen, einen positiven Fall in der Mannschaft zu haben“, sagte Baumann. Internist Christoph Engelke aus der medizinischen Abteilung ist häufig beim Team und stimmt sich eng mit den Verantwortlichen ab.

Bei Ludwig Augustinsson bestand kurzfristig der Verdacht auf eine Coronainfektion. Er hatte sich mit seinem schwedischen Kumpel John Guidetti von Hannover 96 getroffen. Die Mannschaft des Zweitligisten steht inzwischen unter Quarantäne, nachdem zwei Profis positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Augustinsson wurde aber nicht getestet. Er habe keine Symptome gezeigt, schilderte Baumann. „Auf Verdacht soll man nicht testen. Auch da haben wir eine gewisse Verantwortung für die Gesellschaft.“