Das Wort Abstieg nimmt im Abstiegskampf für gewöhnlich niemand in den Mund, es ist unter den Betroffenen sozusagen ein verbotenes Wort. Alle in den Abstiegskampf verwickelten Vereine gehen schließlich davon aus, nicht abzusteigen. Und wer will schon das Schlechte herbeireden? Mit dem Abstieg befassen müssen sich die bedrohten Vereine natürlich sehr wohl, das fordert schon die DFL über ihr Lizenzierungsverfahren. Die meisten Vereine wissen also ganz gut, was bei einem Abstieg auf sie zukommt und treffen entsprechende Vorbereitungen. Zumindest darf man hoffen, dass dem so ist.

Die Auswirkungen des Abstiegskampfes sind vielfältig, einige sind eher im Hintergrund zu spüren. Andere betreffen schon jetzt das Tagesgeschäft, zum Beispiel die Verhandlungen mit Spielern, deren Verträge auslaufen. „Sie werden alle geschoben, unsere volle und ganze Konzentration gilt jetzt dem Abstiegskampf“, sagt Frank Baumann zu MEIN WERDER.

Das gilt natürlich auch für den Trainer, dessen Zukunft zunächst nur bis zur Winterpause geregelt ist. Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit mit Florian Kohfeldt soll es wie angekündigt erst nach Ende der Hinrunde geben. Es gilt aber auch für Zlatko Junuzovic, den Kapitän, dessen Kontrakt im kommenden Sommer endet. „Es wird sicher das eine oder andere Gespräch geben“, sagt Baumann, aber nichts Verbindliches und schon gar nicht Konkretes.

Betroffen vom Stopp der Verhandlungen sind auch Philipp Bargfrede, Izet Hajrovic, Michael Zetterer und Jaroslav Drobny, deren Verträge auslaufen. Wobei nicht alle in Bremen bleiben werden. Bargfrede soll gehalten werden, sagt Baumann: „Wir wissen, was wir an Philipp haben. Das gilt auch umgekehrt. Ich gehe davon aus, dass wir einen gemeinsamen Weg finden werden“, sagt Baumann. Und da gibt es keinen Zusammenhang mit dem Ausgang des Abstiegskampfes: „Bei Philipp ist es unabhängig von der Liga.“