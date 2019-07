Am 10. Juli 1989 schrieb der WESER-KURIER:

Nach nur 14 Tagen Urlaub startet der SV Werder mit einer „Woche der Wahrheiten“ in die neue Bundesligasaison. Am Mittwoch steht für die Rehhagel-Schützlinge das erste Training auf dem Programm. „Dann wird auch Norbert Meier wissen, ob er zum Mannschaftsfototermin oder zur Reise in die Türkei anzutreten hat. .Dann sollten die Gespräche mit den Türken eigentlich abgeschlossen sein“, glaubt Schatzmeister Manfred Müller Die Vertreter von Besiktas Istanbul werden heute in der Hansestadt erwartet. Eine Ablösesumme von rund einer Million Mark steht zur Diskussion.

Zwei weitere Entscheidungen sind ebenfalls am Mittwoch zu erwarten: Werder will zum Trainingsauftakt den zweiten Neuzugang neben Mittelfeldspieler Manfred Bockenfeld (SV Waldhof Mannheim) präsentieren, und in Genf wird zum gleichen Zeitpunkt die erste Runde des diesjährigen UEFA-Cup-Wettbewerbs ausgelost. Schon tags darauf gastiert Werder in der Schweiz, wo der Ex-Meister an einem Turnier in Aarau teilnehmen wird. „Da ist etwas dran. Wir stehen in Kontakt zu dem Neuseeländer Wynton Rufer“, bestätigte gestern Werder Präsident Dr. Franz Böhmert das Interesse von Otto Rehhagel an dem 26jährigen Torjäger.

Rufer erzielte für Grasshoppers Zürich in der abgelaufenen Saison 19 Tore in der Meisterschaft. Zum Vergleich: Der Torschützenkönig der schweizerischen A-Liga, Altstar Karl-Heinz Rummenigge, brachte es bei Servette Genf auf 24 Treffer. Die Fußballexperten in der Schweiz trauen Rufer noch eine Leistungssteigerung zu. Voraussetzung dafür ist aber, daß es dem eigenwilligen Stürmer gelingt, seine Bestform mal über Wochen konstant zu halten. In Zürich gab es zuletzt einigen Wirbel um Wynton Rufer. Der kopfballstarke Mittelstürmer unterschrieb am Saisonende bei seinem neuseeländischen Stammverein Miramar Rangers einen Vertrag, ohne

allerdings bei den Grasshoppers gekündigt zu haben. Die Schweizer, die für Rufer vor einem Jahr rund 600 000 Mark an Ablösesumme bezahlten, pochten erfolgreich auf die im Kontrakt festgeschriebene einjährige Option. "Den Namen von Klaus Allofs höre ich im Zusammenhang mit unserer geplanten Neuverpflichtung

zum ersten Mal", begegnete Präsident Dr. Böhmert dagegen gestern aufkommenden Gerüchten, denen zufolge der frühere Kapitän der Nationalmannschaft in Bremen eine Rückkehr in die Fußball-Bundesliga plant.

In Frankreich glaubt man, Olympique Marseille will Klaus Allofs abschieben oder eventuell auch gegen einen Spieler von Girondins Bordeaux austauschen. Für einen Allofs-Transfer zum SV Werder spricht aber' Der 32jährige zählt zu den Lieblingsspielern von Otto Rehhagel. Der 50jährige Fußballehrer arbeitete 1980 bei Fortuna Düsseldorf schon einmal mit dem langjährigen Bundesliga-Torjäger zusammen. Und: Klaus Allofs

könnte mit seiner internationalen Erfahrung die Lücke schließen, die Frank Ordenewitz und möglicherweise auch Norbert Meier auf der linken Bremer Angriffsseite hinterlassen werden.

