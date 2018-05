Thomas Delaney möchte gerne in der Premier League spielen und liebäugelt mit einem Wechsel im Sommer. Auch Werder wäre bereit, den Dänen vorzeitig abzugeben – sofern die Ablöse stimmt. Mindestens 20 Millionen Euro möchten die Bremer nach Informationen von MEIN WERDER für den Mittelfeldspieler sehen. So ist die Ausgangslage.

Nun kommt offenbar Bewegung in den Transferpoker. "Es ist so, dass sich der ein oder andere interessierte Klub bezüglich eines Wechsels gemeldet hat. Wir sind in Gesprächen", sagte Frank Baumann gegenüber der "Bild". Dabei soll es sich tatsächlich um einen Verein aus der Premier League handeln, ein Wechsel innerhalb der Bundesliga steht demnach derzeit nicht zur Debatte. So war zuletzt gerüchteweise immer wieder von einem Interesse des BVB an Delaney zu hören.

Im Grunde hat Werder in Sachen Delaney-Transfer keinen besonders hohen Handlungsdruck. "Wir sind ganz entspannt, haben keinen Zeitdruck", so Baumann. Delaney spielt mit Dänemark bei der WM und könnte mit guten Leistungen seinen Marktwert weiter steigern. Für Werder eine Gelegenheit am einem Transfer noch mehr zu verdienen. Voraussetzung dafür wäre dann aber, dass sich der 26-Jährige nicht auf einen Verein festlegt, zu dem er wechseln möchte und sich die interessierten Vereine auf ein Wettbieten einlassen.

