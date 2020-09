Florian Kohfeldt sieht Werder nach dem Sieg gegen Schalke auf dem richtigen Weg. (dpa)

Mit Überraschungs-Debütant Manuel Mbom stand beim Sieg gegen Schalke ein Spieler in der Startelf, der für den neuen, jungen, frischen SV Werder stehen könnte. Viele Fans freuten sich darüber, denn sie wünschen sich nach der vergangenen Katastrophen-Saison den Umbruch. Und sie stoßen damit bei Florian Kohfeldt auf offene Ohren. Der Werder-Trainer will sein Team gezielt verjüngen, dabei aber auch mit der nötigen Geduld vorgehen: „Wir bauen eine neue Mannschaft auf mit jungen Spielern. Dass sich da die Struktur der Mannschaft erst herausbilden muss und sich die Sicherheit und die Automatismen erst finden müssen, ist doch vollkommen klar. Deshalb müssen wir auch alle gemeinsam diesen Weg beschreiten – und ich bin der Ungeduldigste dabei.“

Kohfeldt setzt die jungen Spieler nicht alle auf einmal ein. Gegen Hertha durfte Tahith Chong von Anfang an auf den Platz, gegen Schalke Manuel Mbom. Felix Agu und Nick Woltemade nannte der Coach als zusätzliche Beispiele für Talente mit der Perspektive auf Einsätze. Dazu kommen die Spieler, die schon länger dabei, aber trotzdem noch sehr jung sind. „Josh Sargent soll noch eine wichtige Rolle bekommen, Marco Friedl hat jetzt seine Einsätze gehabt“, verdeutlichte Kohfeldt.

Bei aller Freude über die neue, junge Werder-Mannschaft dürften aber die Schwierigkeiten nicht außer Acht gelassen werden. Kohfeldt: „Es ist immer besser, dass nach einem Sieg anzusprechen als nach einer Niederlage: Wir müssen unsere Situation realistisch einordnen. Wir kommen aus einer Saison, die wir auf Platz 16 abgeschlossen haben. Mit ganz vielen Dingen, die schlecht gelaufen sind, teils unverschuldet, aber auch mit eigenen Fehlern. Das war die Ausgangssituation, und dann geben wir in diesem Sommer viele verdiente Spieler ab, weshalb ich schon im Laufe der Vorbereitung gesagt habe, dass sie fehlen – in der Struktur, in der Kabine.“

Die verabschiedeten Routiniers

Gemeint sind Claudio Pizarro, Philipp Bargfrede, Nuri Sahin, Sebastian Langkamp und Fin Bartels. Routiniers, die sportlich zuletzt keine Hauptrolle mehr spielten, aber im Mannschaftsgefüge ihren festen Platz hatten. Andere Spieler müssen nun nachrücken, junge Akteure müssen mehr Verantwortung übernehmen. In einer Mannschaft setzen sich Prozesse in Gang, die eine gewisse Zeit benötigen. Dieses Gebilde ist fragil, ein Rückschlag wie die ernüchternde Pleite gegen Hertha kann große Auswirkungen haben. Umso wichtiger war es, dass Werder beim Sieg gegen Schalke mit der richtigen Mentalität überzeugte. „Das war kein Sahne-Spiel von uns“, sagte Kohfeldt. „Ich bin aber schon lange genug Trainer von Werder, lange genug bei den Profis dabei und bin vor allem schon ewig lange Bremer, deshalb weiß ich: Wenn wir so Fußball spielen, dann sind wir auf einem Weg, den wir alle gemeinsam weiter beschreiten sollten. Das muss ich jedem Bremer sagen, auch wenn es mal einen Rückschlag geben wird.“

Beim Heimspiel gegen Bielefeld am Sonnabend will Kohfeldt möglichst noch keinen Rückschlag erleben: „Wir müssen das jetzt bestätigen, sonst war der Sieg gegen Schalke nur die Hälfte wert. Ich kann nicht sagen, dass wir gegen Bielefeld auf jeden Fall gewinnen werden. Aber die Art und Weise müssen wir beibehalten, das ist ein wichtiger Weg, auf den wir uns dieses Jahr alle gefreut haben. Und jetzt gehen wir ihn. Man sollte deshalb aber auch in der Gesamtbetrachtung andere Maßstäbe ansetzen als vor zwei Jahren oder als zum Beginn der vergangenen Saison.“