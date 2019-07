So richtig Fahrt nahm seine Entwicklung erst in der Rückrunde der vergangenen Saison auf. Alles, was in der Hinrunde irgendwie knapp daneben gegangen war, funktionierte plötzlich bei Milot Rashica. Er brachte den Ball im Tor unter, acht Mal insgesamt, wo er im ersten Teil der Saison kurz vor dem Ziel am Torwart, am Pfosten oder an einem Gegenspieler scheiterte. Und Rashica legte Treffer auf, vier waren es am Ende, wo in der Hinserie dem letzten Pass oft die Genauigkeit fehlte. Die Entwicklung Werders, die fast zur Qualifikation zur Europa League gereicht hätte, war eng mit der von Rashica verknüpft.

Das trifft auch auf die Zukunft, also die kommende Saison, zu. Rashica ist einer der Hoffnungsträger, eben weil seine Entwicklung so rasant wie imponierend verlaufen ist. Er selbst sagt: „Ich würde nicht sagen, dass ich der neue Star bin. Aber ich kenne die Jungs jetzt viel besser, wir spielen schon eine Weile zusammen. Das macht es viel einfacher für mich.“ Neun Tore und fünf Assists in der gesamten Spielzeit machten ihn nicht zufällig zum zweitbesten Scorer nach Max Kruse – zwölf der 14 Scorerpunkte sammelte Rashica in seiner bärenstarken Rückrunde.

Wie bei vielen nicht allzu finanzstarken Klubs üblich, ist die Entwicklung eines solchen Spielers immer mit der Frage verbunden: Wie lange bleibt er noch? Oder wie hoch muss ein Angebot dotiert sein, das Werder am Ende gar nicht ablehnen kann?

Florian Kohfeldt, der Rashica den Spitznamen „Rocket" (das englische Wort für Rakete; Anm. d. Red.) verpasst hat, hat bereits im Frühjahr allen Interessenten eine Absage erteilt. „Da braucht keiner anzurufen“, sagte Kohfeldt nach dem 2:0-Sieg im Viertelfinale des Pokals bei Schalke 04. Rashica hatte mit einem bemerkenswerten Fernschuss die Führung erzielt. „Milot hat einen langfristigen Vertrag ohne Klausel und will auch nicht weg. Dank Frank Baumann sind wir in der Situation, dass wir im Sommer keinen Spieler verkaufen müssen.“ Den geben wir keinesfalls her, ganz gleich, wer anruft, sollte die Botschaft dieser Worte sein.

Mehrere Klubs sind interessiert

Selbstverständlich ist das nicht, auch wenn das Arbeitspapier des Kosovaren bis 2022 läuft. Möglichkeiten zu einem Wechsel in diesem Sommer hat Rashica offenbar, und das gleich zahlreich. „Es gibt mehrere Interessenten für Milot. Darunter Klubs, die auch für ihn interessant sind. Die auch mehr bezahlt hätten„, sagt Altin Lala, Rashicas Berater, im Gespräch mit dem WESER-KURIER. „Milot hat in Bremen eine sehr gute Entwicklung genommen, das haben andere Vereine registriert und versuchen, ihn zu locken.“

Einen Wechsel zur kommenden Saison hält Lala, der als Profi 320 Spiele für Hannover 96 absolviert hat, aber für unwahrscheinlich. Natürlich, im Fußball „könne man nichts ausschließen„. Der Plan des Spielers und seines Beraters sehen aber die nächsten Entwicklungsschritte in Bremen vor. „Milot kann bei Werder noch besser werden.“ Rashica selbst sieht es genau so. „Ich habe einen Vertrag bei Werder. Ich fühle mich gut, das ist das Wichtigste. Es passt mit dem Trainerteam, mit den Fans, mit der ganzen Stadt. Sie alle sorgen dafür, dass ich mich wirklich gut fühle. Ich habe keinen Grund, den Verein zu verlassen.“

Wenn die großen Klubs Europas einen Spieler unbedingt wollen, wird es für Werder schwer, Argumente gegen ein deutlich höher dotiertes Angebot zu finden. Aber es gibt Möglichkeiten, die Entscheidung, noch ein bisschen länger in Bremen zu bleiben, zumindest zu erleichtern. Eine bringt Lala ins Gespräch: „Es ist ein Gedanke, eine Möglichkeit, über eine Vertragsverlängerung zu sprechen."

Die Beispiele Pavlenka und Augustinsson

Vergangenen Sommer hat Werder diese Variante bei zwei anderen Spielern angewandt, die ebenfalls Wechselkandidaten sind. Jiri Pavlenka und Ludwig Augustinsson verlängerten vorzeitig ihre Verträge um ein weiteres Jahr. Pavlenka ist nun bis 2021 an Werder gebunden, Augustinsson sogar bis 2022. Beide dürften nun deutlich mehr Geld verdienen, was den Entschluss, Werder nicht zu verlassen, zumindest vereinfacht. Womöglich wurden auch festgeschriebene Ablösesummen in das neue Vertragswerk aufgenommen, was Werder bei einem Wechsel der Spieler eine gewisse Planungssicherheit verschafft.

Für Lala ist das bei Rashica ebenfalls eine Option. Eine vorzeitige Verlängerung des Vertrags und die damit einhergehende Anpassung des Gehalts. Gespräche habe es noch nicht gegeben, sagt Lala. Das könne im Verlauf der Hinrunde passieren. „Wir schauen mal, wie Milots Entwicklung bei Werder weitergeht."

Zweifel daran, dass Rashicas Weg weiter nach oben führt, hegt der Berater nicht. „Ich glaube fest daran, dass seine Entwicklung in Bremen voranschreiten wird„, sagt Lala. Nach eineinhalb Jahren bei Werder sei der Prozess der Integration in die Mannschaft und den Verein abgeschlossen. „Milot hat sich besser eingewöhnt, kennt das System. Die Mitspieler verstehen besser, wie er spielt. Seine Läufe in die Tiefe, in die Zwischenräume werden noch besser werden. Dann wird er zu mehr Chancen kommen oder vermehrt Chancen vorbereiten.“

Ein kleines Symbol der Wertschätzung hat Rashica schon bekommen, und das ist kein ganz unwichtiges. Einige Rückennummern wurden in der Sommerpause neu verteilt, er trägt in der kommenden Saison die Nummer 7. „Meine Lieblingsnummer. Ich hatte sie in den Niederlanden und trage sie auch im kosovarischen Nationalteam", sagt Rashica. Mit Cristiano Ronaldo, dem wohl berühmtesten Spieler der Gegenwart mit dieser Nummer auf dem Rücken, habe das aber nichts zu tun.