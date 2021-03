Ein Transfer im Sommer könnte für Davie Selke ebenso wie für Werder interessant werden. (Andreas Gumz)

Gegen den FC Bayern München war Davie Selke nur Zuschauer – wieder einmal. Inzwischen wird schon geunkt, der SV Werder Bremen würde den Stürmer nicht so oft einsetzen, damit am Saisonende die mit Hertha BSC vereinbarte Kaufverpflichtung nicht wirksam wird. Doch das ist Quatsch. Schafft Werder den Klassenerhalt, müssen die Grün-Weißen definitiv für den Stürmer rund zwölf Millionen Euro zahlen, allerdings nicht auf einen Schlag, sondern in Raten – verteilt auf die dann folgenden drei Vertragsjahre mit Selke bis 2024. Unabhängig davon, ob der 26-Jährige überhaupt so lange in Bremen bleibt. Mit seiner sportlichen Situation kann der Angreifer jedenfalls nicht zufrieden sein. Ein Transfer im Sommer könnte für beide Seiten interessant werden und ist auch alles andere als ausgeschlossen, wie unsere Deichstube erfahren hat.

„Aktuell ist seine Zukunft überhaupt kein Thema – auch nicht für Davie“, betont allerdings Baumann im Gespräch mit der DeichStube: „Natürlich ist er nicht zufrieden und deshalb ungeduldig. Er sagt gewiss nicht: ,Ich warte jetzt mal ab, was in einem Jahr ist.‘ Aber Davie macht das nicht in einer negativen Form, sondern er gibt im Training Gas und unterstützt die Mannschaft bei den Spielen so gut er kann.“

Allerdings fast nur noch als Reservist. Am 23. Januar stand Selke zum letzten Mal in der Startelf, verletzte sich dann aber früh gegen seinen Ex-Club Hertha und musste mit Oberschenkelproblemen knapp zwei Wochen pausieren. Schon in der Hinrunde hatten ihn Beschwerden in der Leiste und im Oberschenkel gestoppt. Diesmal ging es mit der Genesung zwar wesentlich schneller, doch Trainer Florian Kohfeldt brachte den Mittelstürmer nur noch als Joker – wenn überhaupt. In den vergangenen fünf Partien spielte Selke lediglich elf Minuten, drei Mal schaute er dabei komplett zu – wie gegen die Bayern.

Der 26-Jährige ist in der Hierarchie der Mittelstürmer hinter Niclas Füllkrug und Josh Sargent nur die Nummer drei. Gegen die Bayern sah es sogar so aus, als wäre ihm der junge Eren Dinkci bei der Einwechslung kurz vor Schluss vorgezogen worden. Doch der 19-Jährige kam als Linksaußen zum Einsatz, eine Position, die zum großgewachsenen Selke nicht wirklich passt. Diese fehlende Flexibilität macht es für ihn nicht leichter.

Trotzdem: Eigentlich kann es sich Werder gar nicht leisten, einen so teuren Spieler so selten spielen zu lassen. Das gilt nicht nur für die Ablöse, sondern auch für das Gehalt. Selke gehört zu den Topverdienern. Doch sein Transfer war eben auch kein ganz normaler. Vor gut einem Jahr brauchte Werder im Abstiegskampf unbedingt Ersatz für den schwer verletzten Füllkrug (Kreuzbandriss). Die Wahl fiel auf Selke, der nicht nur ein ähnlicher Spielertyp ist, sondern Werder als Ex-Spieler gut kannte. Das versprach schnellen Erfolg – zumindest auf den ersten Blick. Doch die Leihgabe aus Berlin kam einfach nicht in Fahrt, wurde nicht der erhoffte Retter im Kampf um den Klassenerhalt. Als reiner Strafraumstürmer hatte er es auch schwer, weil Werder es nur selten gefährlich in diese Zone schaffte.

In der neuen Saison sollte alles besser werden, Selke wollte voll durchstarten. „Seine Quote ist gar nicht so schlecht“, betont Baumann. Denn Selkes drei Tore verteilen sich zwar auf 14 Partien, aber dabei wirkte er nur 403 Minuten mit. Er hat also alle 134 Minuten getroffen. Hochgerechnet würde Selke zumindest die teaminterne Torjägerliste anführen. Doch Kohfeldt vertraute in Abwesenheit von Füllkrug, der auch in dieser Saison schon oft verletzt fehlte, lieber dem jungen Josh Sargent. Aus gutem Grund: Der Trainer wollte nach dem Fast-Abstieg unbedingt die Defensive stabilisieren, und dabei gehörte für ihn ein lauffreudiger Mittelstürmer wie Sargent ins Team.

Inzwischen soll wieder mehr gespielt werden. Doch Selkes Aussichten bleiben wegen der Rückkehr von Füllkrug trübe. Und gemeinsam werden sie wohl kaum auflaufen, dafür sind sie sich zu ähnlich. Schon bei Selkes Vorstellung war das kritisch angemerkt worden, doch damals wiegelte Baumann ab. Es ging schließlich darum, den drohenden Abstieg noch irgendwie abzuwenden.

„Konkurrenzkampf gehört einfach dazu. Und wir sind in der Offensive – entgegen der landläufigen Meinung – gut besetzt “, findet Baumann, macht Selke aber trotzdem Mut: „Davie wird seine Einsätze bekommen und noch wichtig für uns sein.“

Wenn nicht, dann dürfte es im Sommer Gesprächsbedarf geben. Selkes Traum war und ist es, irgendwann einmal in England zu spielen. Vor seiner Rückkehr zu Werder, so hat es Selke mal erzählt, habe er Angebote von der Insel abgelehnt, weil er unbedingt wieder in Grün und Weiß spielen wollte. Doch dieser Wunsch ging für ihn auf dem Rasen viel zu selten in Erfüllung. Und das dürfte den ehrgeizigen Stürmer ziemlich wurmen. Es wird ihm gewiss nicht reichen, sich wie zuletzt gegen die Bayern über das Wiedersehen mit Kumpel Niklas Süle zu freuen, den er freudig umarmte. Selke will auch auf dem Platz wieder Spaß haben.