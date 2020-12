Wann Davie Selke wieder mit der Mannschaft trainieren kann, ist noch nicht klar. (nordphoto)

Selke nach München, das wäre eine tolle Überschrift für die Klickportale im Internet. Doch bei der Reise, die Werders Stürmer nun in die bayerische Landeshauptstadt macht, geht es nicht um einen Wechsel. Davie Selke wird sich wegen seiner unklaren Beschwerden im Bereich der Leiste oder des Oberschenkels beim nächsten Spezialisten vorstellen. Das Bremer Spiel gegen Dortmund hatte er sich in zivil im Weserstadion angeschaut, doch vernünftig trainieren oder gar mitspielen kann er weiterhin nicht.

Am Donnerstag soll nun die nächste Untersuchung in München folgen. „Ich befürchte, dass er am Wochenende noch nicht spielen kann“, sagt Trainer Florian Kohfeldt mit Blick auf das Spiel in Mainz, „aber es ist komplex, denn er ist ja eigentlich beschwerdefrei. Wir müssen jetzt abwarten, was die Mediziner sagen. Ich hätte ihn lieber gestern als heute zurück.“ Bei einzelnen Passbewegungen hat Selke Beschwerden, ein Einsatz in der Bundesliga scheint deshalb nicht möglich oder zumindest zu riskant. Der Angreifer wird deshalb seit Tagen geschont, um seinen Körper keinen extremen Belastungen auszusetzen. Da am Wochenende auch Selkes Sturmkollegen Niclas Füllkrug und Milot Rashica weiterhin verletzt ausfallen, muss Werder erneut mit einer Art Not-Sturm agieren.