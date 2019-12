Sportchef Frank Baumann hat am Donnerstag erklärt, welche Rahmenbedingungen erfüllt sein müssen, damit Werder auf dem Transfermarkt im Winter zuschlägt. (nordphoto)

Werder hatte sich gegen Mainz wehren wollen – und tat genau das nicht. Die bissigen Gäste gewannen eine Vielzahl von Zweikämpfen, zwischenzeitlich lag die Quote bei weit über 60 Prozent. Gerade jetzt macht sich bemerkbar, dass es an einer gewissen Körperlichkeit in der Mannschaft mangelt, die nicht allein durch eine richtige Grundeinstellung auf den Platz kommt. Sportchef Frank Baumann kennt das Problem, es ist nämlich nicht neu. „Wir haben das in der letzten Saison schon analysiert und deshalb Spieler dazu genommen, die eine gewisse Körperlichkeit und Aggressivität vorleben“, sagte er am Donnerstag.

Baumann meinte Ömer Toprak und Niclas Füllkrug, die bekanntlich aufgrund ihrer Verletzungen derzeit kein Faktor sind. Auch Philipp Bargfrede gilt gemeinhin als robust und wenig konfliktscheu, aber nicht konstant fit. „Wenn dann jene Spieler wie gegen Mainz nicht zur Verfügung stehen, dann ist das natürlich ein Element, das uns gefehlt hat.“ Nun wird Füllkrug nicht allzu schnell zurückkehren, ob Toprak und Bargfrede mal längerfristig gesund bleiben, ist fraglich. „Deswegen müssen wir immer wieder neu bewerten, was wir haben, was uns zur Verfügung steht und was wir gegebenenfalls verändern müssen“, sagte Baumann.

Schlägt Werder also doch noch einmal auf dem Transfermarkt im Winter zu? Möglich, aber nicht um jeden Preis – selbst mit der Perspektive, dass ein möglicher Abstieg vielleicht noch teurer werden könnte. „Wir sind schon im Sommer ein großes Risiko gegangen“, sagte Frank Baumann. „Wir stehen dafür, dass wir nur wirtschaftlich vernünftige Dinge tun und nicht aktionistisch handeln. Wenn wir etwas Sinnvolles finden, wir ein Element, einen Spielertypen bekommen, der uns guttut für die Rückrunde, dann wird man das tun“, sagte Werders Sportchef. „Wenn wir den nicht finden, dann werden wir das nicht tun.“