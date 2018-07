Kleines Erfolgserlebnis: Der SV Werder hat beim Blitzturnier in Essen den dritten Platz erreicht. Der Fußball-Bundesligist gewann am Samstagabend das „kleine Finale“ gegen den englischen Erstligisten Huddersfield Town mit 1:0. Florian Kainz zirkelte einen Freistoß aus rund 20 Metern in den Winkel und sorgte so zumindest für einen versöhnlichen Abschluss (26. Minute).

Das erste Spiel hatten die Bremer nach einem enttäuschenden Auftritt gegen den gastgebenden Viertligisten Rot-Weiss Essen noch mit 0:1 verloren und dabei nicht nur körperlich einen schwachen Eindruck hinterlassen. Im zweiten Spiel steigerten sich die Bremer dann deutlich, wenn auch nicht auf höchstem Niveau. Allerdings hatten die Grün-Weißen auch Glück, dass der Schiedsrichter bei einem Treffer von Terence Kongolo auf Stürmerfoul entschied – es wäre die Führung für Huddersfield Town gewesen (22.).

Vier Minuten später traf dann Kainz per Standard zur Führung, die die Bremer in der restlichen Spielzeit durchaus noch hätten ausbauen können. Unter anderem zielte der kurz zuvor eingewechselte Milot Rashica aus vollem Lauf knapp über das Tor (31.).

Werder Bremen:

Plogmann – Gebre Selassie, Langkamp, Friedl, Beste – Käuper (33. Sargent), Möhwald, M. Eggestein, Kainz, Kruse – Harnik (25. Rashica).