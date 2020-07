Nun also doch: Werder Bremen nimmt den nächsten Spieler mit Nürnberger Vergangenheit unter Vertrag. Mittelfeldspieler Patrick Erras (25) hat sich für Werder entschieden und an der Weser einen Vertrag bis 30. Juni 2023 unterschrieben. Das bestätigte die Spielerseite am Donnerstag dem WESER-KURIER.

Der defensive Mittelfeldspieler kommt ablösefrei vom 1. FC Nürnberg. In den letzten Tagen hatte sogar der Aufsichtsrat des Club darum gekämpft, das Nürnberger Eigengewächs zum Bleiben zu bewegen und eine Gehaltserhöhung für einen neuen Vertrag angeboten. Doch Erras lehnte das letztlich ab und möchte in Bremen die nächsten Schritte in der Bundesliga gehen. Der Neuzugang fällt vor allem durch seine Größe von 1,96 Metern auf.