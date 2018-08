Es gab einige bekannte Gesichter, die in den vergangenen Tagen am Trainingsplatz der Bremer in Grassau zu sehen waren. Julian Nagelsmann etwa tauchte am Sonntag zur Nachmittagseinheit auf. Auf die Frage, was er denn hier wolle, sagte er trocken: "Fußball schauen." Nach etwa 30 Minuten und einem kurzen Plausch mit Frank Baumann düste Nagelsmann wieder los. Ein paar Stunden zuvor saß Jens Keller auf der Tribüne, ehemaliger Trainer bei Schalke und Union Berlin. Keller hatte anschließend Termin zum Gespräch bei Florian Kohfeldt.

Das sind die personell aufregendsten Nachrichten in diesen Tagen, denn weiteres Personal ist nicht in Sicht. Der Kader könnte so, wie er derzeit aussieht, komplett sein. Bewegung könnte noch im Bereich des Verkaufs reinkommen, Baumann möchte den Kader noch ausdünnen. Für Luca Caldirola liegt zwar noch kein konkretes Angebot vor, so Baumann, aber da "kommt noch etwas. Da wird sich etwas tun". Caldirola hält sich derzeit in Italien fit, eine Rückkehr nach Bremen erscheint unwahrscheinlich.

Bei Thanos Petsos gestaltet sich die Angelegenheit schwieriger. Ein Leihgeschäft fällt aus, weil Petsos nur noch ein Jahr unter Vertrag steht. Kaufangebote gibt es nicht. Es könnte darauf hinauslaufen, dass Werder den Vertrag auflöst und Petsos ausbezahlt. "Es kann sein, dass wir ein paar Euro mitgeben müssen", sagt Baumann. Stürmer Ousman Manneh soll verliehen werden. Da sieht Baumann keine Schwierigkeiten: "Bei Ousman gibt es Interesse. Wäre er nicht verletzt gewesen, wäre er schon längst woanders."