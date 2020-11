Es geht, wie so oft im Leben, um das richtige Timing. Danach wurde auch vergangenes Jahr gesucht, als der Aufsichtsrat im November geräuschlos den Vertrag mit Klaus Filbry vorzeitig bis 2024 verlängerte. Was sich als Zeichen von Kontinuität hätte verkaufen lassen, da der Kontrakt mit dem Vorsitzenden der Geschäftsführungen für beide Ligen Gültigkeit besitzt. Doch der Aufsichtsrat wartete, weil die sportliche Situation nicht gut war und sich solche Nachrichten nach Ansicht der Verantwortlichen besser verkaufen lassen, je besser der Tabellenstand ist. Doch es wurde immer schlimmer und irgendwann sickerte durch, das alles schon lange unterschrieben war – ein Kommunikationsdesaster.

Das lässt sich durchaus vergleichen mit der Personalie Frank Baumann, dessen Vertrag ebenfalls verlängert werden soll. Ursprünglich sollte darüber der bestätigte oder neu gewählte Aufsichtsrat entscheiden. Doch die Mitgliederversammlung am 16. November entfällt coronabedingt, ein neuer Termin ist nicht absehbar. Also müssen die aktuellen Kontrolleure verhandeln. Als Zeitpunkt einer Verlängerung, so ist es bei Werder zu hören, wünschen sich beide Seiten einen Moment der sportlichen Stabilität. Wann es den gibt, lässt sich ebenfalls nicht absehen. Eine kurzfristige Entscheidung ist jedoch ohnehin nicht geplant.

Bisher haben keine Vertragsgespräche stattgefunden

Passiert ist bisher nämlich noch nichts, wie Frank Baumann auf Anfrage des WESER-KURIER mitteilt. „Da haben wir ja auch Zeit und müssen das jetzt nicht forcieren.„ Zeitnah wären Gespräche in keinem Fall geführt worden. „Wenn die Mitgliederversammlung mit der Aufsichtsratswahl kommende Woche hätte stattfinden können, hätte das ja auch nicht bedeutet, dass ich meinen Vertrag direkt ein oder zwei Wochen danach unterschrieben hätte“, sagt Baumann.

Zeitdruck gibt es nicht, soll das heißen. Intern wurde ein Fahrplan besprochen, der sich recht vage anhört. „Es wird im Winter gesprochen, so haben wir es vereinbart", sagt Baumann und glaubt nicht, dass sich daran etwas ändert: „Ich gehe davon aus, dass es dabei auch bleibt. Es hat da in den vergangenen Tagen keine Veränderung in den Absprachen gegeben.“

Im Gegenteil, die Absichtserklärungen aller Beteiligten klingen so, als sei die Verlängerung grundsätzlich besprochen und abgenickt. Was fehlt, sind die Details. Und der richtige Zeitpunkt um den Vollzug zu verkünden.