Jannes Vollert steht vor dem Sprung zu den Profis. (nordphoto)

Werder setzt weiter auf den eigenen Nachwuchs. Der nächste, der den Sprung in den Profi-Kader schaffen soll, ist Jannes Vollert. "Wir sind in Gesprächen", bestätigt Frank Baumann die Pläne des Klubs. "Aber wir haben noch keine Einigung erzielt."

Der 20-jährige defensive Mittelfeldspieler, 2013 von Holstein Kiel nach Bremen gewechselt, war im Januar bereits im Trainingslager der Profis in Spanien dabei. In der U23 wurde Vollert meist als rechter Halbverteidiger in einer Dreierkette aufgeboten. Ausgebildet wurde er allerdings als zentraler defensiver Mittelfeldspieler. Entsprechend stark ist der 1,86 Meter große Rechtsfuß am Ball, im Aufbau beweist Vollert oft ein gutes Auge und kann, so man ihm denn die Zeit gibt, das Spiel präzise und über mehrere Linien eröffnen.

In der Rückrunde kommt die Bundesliga auf jeden Fall noch zu früh, perspektivisch kann Vollert jedoch eine interessante Option werden: Als moderner, vielseitiger Verteidiger ist er ein Spieler, dessen weitere Entwicklung man bei Werder aufmerksam verfolgen wird. Die grundsätzliche Tendenz ist also klar, Vollert soll einen Profi-Vertrag unterschreiben: "Jannes fühlt sich wohl bei uns und wir wollen ihn halten", sagt Baumann.