Nach dem Spiel von Werder und Frankfurt gab es Krach zwischen den Vereinen. (Andreas Gumz)

Wer hat angefangen? Wenn kleine Kinder sich streiten, ist das unter den beteiligten Knirpsen meistens das zentrale Thema. Weil: Es will ja niemand so gerne der Buhmann sein. Und genauso kommt einem nach dem Wortwechsel am Wochenende auch der Disput zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt vor. Adi Hütter, Trainer der Hessen, sagt, die Bremer waren's, die mit Pöbeleien von den hinteren Rängen Grenzen übertreten haben. Frank Baumann, Sportchef der Bremer, behauptet aber, die Frankfurter seien viel schlimmer gewesen. Merken Sie es auch? Es ist wie bei den Kleinen.

Mehr zum Thema Zoff zwischen Werder und Frankfurt Hütter legt Kohfeldt den Rauswurf von Mitarbeitern nahe Der Ärger nach der Partie Werder gegen Frankfurt reißt vorerst nicht ab: Frankfurts Trainer Hütter beschwert sich über das Verhalten auf der Bank von Werder und findet ... mehr »

Aber natürlich muss der Zoff ernst genommen werden und kann nicht einfach als Kinderkram abgetan werden. Warum? Weil der Fußball Vorbild sein möchte, Vorbild sein muss. Denn was die Stars machen, wirkt in die Gesellschaft hinein, stachelt im schlimmsten Fall beim nächsten Aufeinandertreffen der Clubs (dann vielleicht nicht mehr als Geisterspiel) die Fans beider Lager zu irgendwelchen Dummheiten an. Deshalb: Volles Verständnis, dass sich niemand gerne beleidigen lässt – egal, wer angefangen hat. Aber jetzt hört auf zu zanken! Vertragt euch! Zeitnah, ehrlich, öffentlich.