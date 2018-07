Wie die "Bild" berichtet, möchte Zweitligist VfL Bochum sich mit Luca Caldirola verstärken. Der italienische Innenverteidiger spielt bei Werder unter Florian Kohfeldt sportlich keine Rolle, würde in Bochum aber auf Robin Dutt treffen – den Trainer, unter dem Caldirola in der Saison 2013/2014 an der Seite von Sebastian Prödl den Großteil seiner Spiele für Werder absolvierte.

Caldirola, dessen Vertrag in Bremen noch bis 2019 läuft, dementierte die Spekulation auf Nachfrage eines Fans zunächst mit seinem offiziellen Account bei Twitter – löschte den entsprechenden Tweet allerdings wenig später.

