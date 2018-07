Der Deal ist durch: Jannik Vestergaard wechselt zum FC Southampton. Der Ex-Werderaner, der von Anfang 2015 bis Sommer 2016 in Bremen unter Vertrag stand, soll dem Vernehmen nach eine Ablöse von etwa 20 Millionen Euro gekostet haben. Darüber freut sich einerseits Borussia Mönchengladbach, der Klub, bei dem Vestergaard noch einen Vertrag bis 2021 besaß – andererseits aber auch Werder.

Denn: Beim Verkauf für kolportierte 12,5 Millionen Euro nach Gladbach hat man sich eine Beteiligung für den nächsten Transfer zusichern lassen. "Es ist nicht unüblich, bei Weiterverkauf beteiligt zu sein", hatte Sportchef Frank Baumann Mein Werder gegenüber bereits angedeutet. „Insbesondere, weil wir auch einen anderen Klub beteiligen mussten." Entsprechend ist es wahrscheinlich, dass zumindest ein kleiner Anteil auf das Bremer Vereinskonto wandert.

#SaintsFC is delighted to announce the signing of Denmark international defender @JannikVestergaard7 from @Borussia! https://t.co/A5cksfN8bm