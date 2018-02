Protest gegen den Videobeweis in der Ostkurve (Mein Werder)

„Videobeweis abschaffen!“ – Fans des SV Werder haben am Sonntagabend vor dem Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg gegen den Videoassistenten protestiert. „Videobeweis = Emotionskiller“ und „Ein Hoch auf die emotionale Spontanität, nieder mit dem Videobeweis“ stand auf zahlreichen Bannern in der Ostkurve des Weserstadions.

Die Ultra-Gruppe „Infamous Youth“ hatte zu einem „Aktionstag gegen den Videobeweis“ aufgerufen. „Es bleibt die Feststellung, dass die Testphase des angeblichen Beweises gescheitert ist“, hieß es in einem Schreiben, dass „Infamous Youth“ auf seiner Internetseite veröffentlicht hatte. Und weiter: „Daher fordern wir die Abschaffung des Videobeweises in Gänze, ohne wenn und aber oder Reformen! (…) Daher rufen wir alle Werderfans auf, mit Hilfe von Bannern und Ähnlichem der Außenwelt zu zeigen, was wir von der angeblichen Verbesserung halten.“

Der ehemalige Bremer Bundesliga-Schiedsrichter Peter Gagelmann zeigte in der Halbzeitpause am Sky-Mikrofon Verständnis für den Protest. „Ich kann das verstehen“, sagte Gagelmann. „Für mich ist wichtig, dass die Fans im Stadion erklärt bekommen, was beim Videobeweis passiert. Das ist oft das Problem. Das ist die Hauptaufgabe für die Fifa, da einen Weg zu finden.“ Generell sieht Gagelmann das Projekt aber positiv und bat um Geduld. „Das muss sich alles noch finden“, sagte er. „Die Zahlen belegen, dass wir gute Entscheidungen hatten.“

Der Videoassistent wird seit dieser Saison zunächst für ein Jahr in der Fußball-Bundesliga und weiteren europäischen Ligen getestet. Zuletzt hat die Kritik an der elektronischen Hilfe für die Schiedsrichter allerdings deutlich zugenommen – auch aus Bremen. „Der Videobeweis bleibt mehr Fluch als Segen“, hatte Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein nach dem DFB-Pokal-Spiel in Leverkusen (2:4 nach Verlängerung) gesagt, als Werder unter anderem ein Strafstoß nach Ellbogenschlag gegen Max Kruse verwehrt geblieben war. „Es muss doch für alle das Gleiche gelten“, hatte Werder-Trainer Florian Kohfeldt gesagt. „Unser Tor gegen Hertha wird aberkannt, und wenn Max einen Ellenbogen ins Gesicht bekommt, greift keiner ein. Warum?“

