Macht aus den Möglichkeiten sehr viel: Paderborns Cheftrainer Steffen Baumgart. (dpa)

Im Endspiel um den Klassenerhalt (ja, wir nennen das so, auch wenn Werders Offizielle das nicht machen) trifft Werder auf einen Gegner, der zuletzt zwar eine ausgewachsene Ergebniskrise hatte, trotz aller offensichtlichen Schwächen aber nicht zu unterschätzen ist.

Das sind Paderborns Stärken:

Paderborn bleibt sich trotz der sehr prekären Lage und mittlerweile elf Spielen ohne Sieg in so ziemlich allen Belangen treu. Das fängt beim Trainer an. Steffen Baumgart ist auch nach einem Negativlauf und mit Tabellenplatz 18 vier Spieltage vor Schluss unumstritten. Die vor der Saison getätigten Aussagen, mit Baumgart notfalls auch wieder in die zweite Liga zu gehen, scheinen sich zu bewahrheiten.

Und auch inhaltlich bricht beim Trainer und dessen Team keine Panik aus, die in aktionistischen Änderungen münden oder die über Jahre hinweg erfolgreichen Konzepte verwässern würde. Paderborn bleibt in seiner Grundordnung der Viererkette treu, entweder in einem flachen 4-4-2 oder einem 4-2-3-1. Eher selten greift Baumgart zu nur einem Sechser vor der Abwehr und einer Mittelfeld-Viererkette. Am Prinzip, dass mindestens vier oder fünf Spieler die Angriffe mitlaufen sollen, ändern aber die Wechsel der Grundordnungen nichts.

Paderborn spielt dabei keinen verschnörkelten, auf langen Ballbesitz ausgelegten Fußball, das Positionsspiel ist nicht mehr als ein Mittel zum Zweck. Stattdessen soll es sehr schnell, sehr vertikal nach vorne gehen. Auf Dominanz oder lange Ballbesitzphasen legt Baumgart wenig Wert, was natürlich auch an Paderborns „natürlicher“ Ausgangslage als krasser Außenseiter in jedem Spiel liegt. Vielmehr versucht die Mannschaft mit allen möglichen Stilmitteln und sehr pragmatischen Ansätzen in allen Spielphasen mitzuhalten.

Das Übergangsdrittel wird dabei im eigenen Ballbesitz so schnell wie möglich überbrückt. Keine andere Mannschaft der Liga hält sich weniger im Mittelfeld des Spielfelds auf als Paderborn. Das Spiel in die Spitze, die Suche nach einem vernünftigen Abschluss: Das alles muss schnell gehen. Besonders viele lange Bälle oder schnöden Rumpelfußball sieht man beim Aufsteiger deswegen aber nicht, eher im Gegenteil. Durch das gegnerische Pressing wird mit Hilfe von situativen Überladungen gespielt, dann gerne auch mit nur einem Kontakt. Oder gleich mit vielen Dribblings der entsprechend ausgewählten Offensivspieler: Jeder Einzelne bringt ordentlich Geschwindigkeit mit und kann sich auch in engen Räumen gut herauslösen.

Vor dem gegnerischen Tor wird so oft es geht der Abschluss gesucht. Paderborn verfährt da ein wenig nach dem „Trial and Error“-Prinzip, wagt vergleichsweise viele Fernschüsse und solche nach nicht besonders gut vorbereiteten Angriffen. Das muss aber nicht unbedingt ein Nachteil sein, sondern macht die Mannschaft in der Auswahl ihrer Angriffe und Torabschlüsse auch ein wenig unberechenbar. Ziemlich auffällig ist dabei der krasse Linksfokus der Mannschaft, fast jeder zweite Angriff wird über diese Seite initiiert, wo Jamilu Collins enorm nach vorne anschiebt.

Die gefährlichste Waffe im Offensivspiel sind aber die kurzen Momente nach einem eigenen Ballgewinn. Das enorme Tempo fast aller Offensivspieler bedingt die sehr direkte Spielweise und stellt eine latente Tiefengefahr dar. Sobald der Gegner auch nur eine Spur zu wenig Druck auf den Ball im Mittelfeld bekommt, wird die Gelegenheit sofort für einen Tiefenpass genutzt.

Gegen den Ball greift diese Geschwindigkeit ebenfalls, gepaart mit der nötigen Intensität im Pressing sollen Bälle so hoch wie möglich im Feld erobert werden. Zwar variiert Baumgarts Mannschaft in der Anlaufhöhe, grundsätzlich ist Paderborn aber keine Mannschaft, die aus einem tiefen Mittelfeld- oder sogar Abwehrpressing agiert, sondern immer mutig nach vorne verteidigt und dabei klassische Pressingmuster nutzt: Mit dem Querpass von Innenverteidiger zu Innenverteidiger geht der ballnahe Stürmer nach und schneidet den Rückpass ab, die zweite Spitze kümmert sich dann um die naheliegende Anspielstation auf der Sechserposition des Gegners. So soll das Spielfeld abgeschnitten und der Gegner auf einer Seite festgemacht werden.

Ziemlich bemerkenswert ist überdies Paderborns Mentalität: Auch bei großen Rückständen oder in aussichtslosen Momenten versucht die Mannschaft wenigstens im Spiel zu bleiben und hört wirklich nie auf, sich zu wehren. Das ist dann auch eine Charakterfrage, die die Mannschaft bisher fast immer positiv beantwortet hat.

Das sind Paderborns Schwächen:

Durch die recht schnell vorgetragenen Angriffe erhöht sich auch die Fehlerquote. Das wirkt dann manchmal etwas zu ungestüm und unorganisiert, und wenn dann das gewollte Gegenpressing zur Absicherung nicht greift oder einzelne Spieler nicht aufmerksam genug bleiben, wird es für die Restverteidigung schnell sehr unangenehm.

Die Risikoabwägung der Mannschaft bleibt auch in der Endphase der Saison ein Problem. Die Tatsache, dass sich bei Angriffen nicht nur die beiden Stürmer sowie die Flügelspieler mit einschalten, sondern auch ein Sechser vorne tummelt, entblößt die Restverteidigung logischerweise ungemein. Das führte bisher zu einer ganzen Reihe relativ einfacher Gegentore, wenn der Gegner etwa selbst sofort die Tiefe anspielen und Paderborn mit einem oder zwei Pässen auskontern konnte.

14 Standardgegentore sind nach Werder und Mainz die meisten der Liga, dazu kommt in Leopold Zingerle ein zwar am Ball ordentlicher, in den „klassischen“ Torhüterkompetenzen aber eher unterdurchschnittlicher Bundesligakeeper. Womit Zingerle an sich aber nur stellvertretend steht für das vermutlich größte Problem: Paderborn hat den mit Abstand schwächsten Kader der gesamten Liga, das Gros der Leistungsträger war schon in der 3. Liga an Bord, andere wurden aus den Niederungen der 4. Liga verpflichtet und sind mittlerweile in der Bundesliga Stammkräfte.

Die individuelle Qualität ist überschaubar, im Grunde agiert Paderborn mit ordentlichen bis guten Zweitligaspielern und ein paar Talenten, die noch lange nicht fertig entwickelt sind. Paderborn kann deshalb nur über das Kollektiv kommen und punkten. Funktioniert das nicht, gibt es kaum einen Spieler, der über eine oder mehrere Einzelleistungen entscheidend Einfluss nehmen kann.

Das ist der Schlüsselspieler:

Dennis Srbeny hat Paderborn erst in der Winterpause wieder zurückbekommen, der hatte sein Glück zwischenzeitlich in England bei Norwich City versucht. Der Aufsteiger stünde wohl deutlich besser da, wäre Srbeny schon zu Beginn der Saison zur Verfügung gestanden. Dem auf Tempo ausgelegten Angriffsfußball hat Srbeny jedenfalls eine neue Geschmacksrichtung zugefügt. Der 26-Jährige ist technisch stark und hat einen ausgeprägten Torriecher sowie eine tolle Entscheidungsfindung. Fünf Tore in 13 Spielen sind eine starke Quote, die Srbeny zu einem letzten Strohhalm im Abstiegskampf machen.