Werders Profi und Betreuer sorgen für reichlich Stimmung auf der Tribüne - das kommt nicht überall gut an. (gumzmedia/nordphoto)

Moment, hatte Oliver Glasner das tatsächlich so gesagt? Es war nämlich schlichtweg nicht zu glauben, dass der Trainer des VfL Wolfsburg wirklich diese Worte gesprochen hatte. Vielleicht waren sie aus dem Zusammenhang gerissen worden – oder es gab sonst ein Problem bei der Überlieferung. Doch nein, auch dieser Verdacht bestätigte sich nicht. Wie man es auch wendete, es blieb bei einem skurrilen Auftritt im Vorfeld des Spiels gegen Werder (Sonntag, 13.30 Uhr).

„Die Gesamtkonstellation ist in Bremen einfach so, dass sie sehr aggressiv spielen und alles versuchen, um es dem Gegner so schwer wie möglich zu machen: auf dem Platz und auch abseits des Platzes. Da machen sie einen ziemlichen Tohuwabohu und Radau“, hatte Glasner im Vorfeld des Nordduells gesagt. Und der VfL-Coach beließ es nicht dabei, sondern schob noch hinterher: “Ich denke, sie versuchen, die eigene Mannschaft zu pushen, aber auch den Gegner etwas zu nerven. Das ist ihr gutes Recht. Aber gerade Werder Bremen hat während der Corona-Pause sehr häufig von Solidarität gesprochen. Deshalb wäre es jetzt auch ein Zeichen der Solidarität, die Atmosphäre in den Stadion nicht zu den eigenen Gunsten auszunutzen.“

Es war ein Nachklapp, der für heftiges Stirnrunzeln sorgte. Vor allem in Bremen. Nun ist es keine Seltenheit, dass Spieler und Trainer gegnerischer Teams über die Besonderheiten des Weserstadions sprechen. Meist tun sie dies voller Bewunderung, doch nun, wo die Arenen allesamt leer sind, verändert sich die Stimmungslage. Und zwar in jeglicher Hinsicht. Erst unter der Woche hatte Frankfurts Coach Adi Hütter die Bremer Bank und ihr Verhalten kritisiert, nun folgten also neue Vorwürfe aus Wolfsburg.

„Abenteuerlich und absurd“

Viele Werder-Fans reagierten in den sozialen Netzwerken mit einer Mischung aus Ungläubigkeit und Belustigung. Den handelnden Personen im Verein war jedoch nicht wirklich zum Lachen zumute. Und so holte Frank Baumann am Sonnabend zum verbalen Gegenschlag aus. „Oliver Glasner hat sportlich und menschlich einen sehr guten Ruf, aber ein, zwei Aussagen von ihm kann ich so nicht stehen lassen. Da wird etwas in Zusammenhang gebracht, was so nicht zusammenpasst“, sagte der Sportchef. „Dass wir uns für einen ligaweit einheitlichen Einstieg ins Mannschaftstraining ausgesprochen haben, war fair und legitim. Aber jetzt wollen wir Leidenschaft und Zusammenhalt durch die Ersatzspieler auf das Feld projizieren. Das zu kritisieren ist abenteuerlich und ein Stück weit absurd.“

Noch bevor das Spiel also begonnen hat, gibt es reichlich Rabatz. Zuletzt waren es vor allem Werders Auswechselspieler gewesen, die es von der Tribüne aus hatten krachen lassen. Da wurde getrommelt, gejubelt und angefeuert. Ligaweit gibt es bislang keine Mannschaft, die ähnlich laut den vermeintlichen Nachteil eines Geisterspiels in einen Vorteil umzuwandeln versucht. Und genau das kommt nicht überall gut an, wie die dünnhäutige Reaktion aus Wolfsburg zeigt.

Dabei geht es gar nicht um das Anfeuern allein. Unterschwellig schwimmt in der Kritik der Vorwurf der Einflussnahme auf die Entscheidungen des Unparteiischen mit. Werders Sportchef weist diese Anschuldigung entschieden zurück. „Wir haben uns abgesprochen, dass wir Schiedsrichterentscheidungen nicht kommentieren. Das ist uns bis auf zwei, drei Szenen gelungen“, sagte Baumann. „Das war nicht immer leicht in den vergangenen Spielen. Wir hatten mehrere wichtige Schiedsrichterentscheidungen, die gegen uns entschieden wurden. Die Reaktionen während des Spiels und nach dem Spiel waren trotzdem vorbildlich. Wir haben die Schiedsrichter eher in Schutz genommen. Man kann uns nicht vorwerfen, dass wir den Schiedsrichter beeinflussen wollen.“

Die Konkurrenten punkten

Genau aus diesem Grund werden die Bremer auch nicht von ihrem eingeschlagenen Kurs abweichen. Proteste der Gegner hin oder her. Auch gegen Wolfsburg soll es den kleinen, aber feinen Fanblock auf der Südtribüne des Weserstadions geben. „Dass man sich gegenseitig unterstützt auf dem Platz und außerhalb des Platzes ist ganz normal. Wir werden weiterhin versuchen, die Leidenschaft auf dem Platz und außerhalb des Platzes zu dokumentieren“, sagte Baumann. „Aber das wird alles im Rahmen bleiben und geht in keinster Weise in Richtung Schiedsrichter. Das sollte man so auch akzeptieren.“ Und wo schon alles so wunderbar skurril war, zog der 44-Jährige noch einen Vergleich, der perfekt in dieses absurde Theater passte. „Wir würden vor einem Auswärtsspiel mit Zuschauern in Dortmund die Südtribüne auch nicht bitten, etwas leiser sein.“

Bislang sind Auftritte in der Fremde aber ohnehin nicht Werders größte Sorge. Dort läuft es schließlich wesentlich besser als daheim. Soll aus dem Klassenerhalt allerdings tatsächlich noch etwas werden, müssen die Bremer diese Entwicklung dringend stoppen. Allein schon deshalb, weil die Konkurrenten aus Paderborn, Düsseldorf und Mainz am Sonnabend gepunktet haben. Für Werder gab es derweil zuletzt das 0:3 gegen Frankfurt, das den vorherigen Aufschwung torpedierte. „Wir hatten sieben Halbzeiten, die wirklich sehr viel Hoffnung gemacht haben“, sagte Trainer Florian Kohfeldt, der aber auch weiß, dass die zweiten 45 Minuten gegen die Eintracht alles andere als schön waren. „Ich glaube aber, dass wir so stabil sind, dass wir wieder an die Leistungen der anderen sieben Halbzeiten anknüpfen können. Gegen Frankfurt kam eine gewisse Dynamik ins Spiel, die nicht für uns sprach und die wir nicht mehr brechen konnten. Wir sind da leider zu hektisch geworden.“ Werder braucht also wieder etwas mehr Ruhe – auf dem Platz, versteht sich. Der andere Lärm kommt von ganz alleine.