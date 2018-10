Er ist der Verlierer der Transferphase bei Werder, zumindest nach aktuellem Stand. Luca Caldirola fand keinen neuen Verein, der seinen Vorstellungen entsprach. Also bleibt er in Bremen, wo sich seine Situation weiter verschlechtert hat. Mit Sebastian Langkamp und Marco Friedl sind zwei Verstärkungen für die Abwehr gekommen. Beim Heimspiel gegen Hertha stand bereits Friedl im Kader, obwohl die Bayern-Leihgabe gerade erst in Bremen angekommen war. Für Caldirola dagegen war kein Platz.

Aus Sicht von Florian Kohfeldt hat sich die Situation des Innenverteidigers, der an diesem Donnerstag 27 Jahre alt wird, allerdings nicht verändert. "Natürlich ist der Wunsch von ihm da, dass er mehr spielt. Klar ist aber auch: Wenn Niklas Moisander fit ist, dann spielt er", sagte der Werder-Trainer am Donnerstag bei der Pressekonferenz zum Schalke-Spiel.

Für die Position des linken Innenverteidigers ist Caldirola also nur eine Option, falls Moisander ausfällt. Und selbst dann könnte Friedl dem Italiener vorgezogen werden. Das Gleiche gilt für den Posten des Linksverteidigers, auf dem Ludwig Augustinsson gesetzt ist.

Gebraucht wird Caldirola momentan also nicht. Durch Verletzungen und Sperren könnte sich das im Verlauf der Rückrunde aber noch ändern. Daher betont Kohfeldt: "Es ist für mich sehr gut, jemanden wie Luca in der Hinterhand zu haben." Der Coach lobte zum wiederholten Male die Einstellung des Abwehrspielers: "Mir gefällt, wie er trainiert und tickt. Ich habe mit ihm alles offen besprochen. Mit seiner Art und Weise, sich in der Mannschaft zu geben, bin ich sehr zufrieden."