Sein Treffer war es, der dem Zittern der Werder-Fans nach einer gefühlten Ewigkeit ein Ende setzte: Ludwig Augustinsson erlöste die Bremer mit seinem Treffer zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung in Heidenheim, der Klassenerhalt war nach dem Umweg über die Relegation doch noch unter Dach und Fach gebracht. Grund zum Feiern hatte der 26-Jährige also schon genug. Nur kurze Zeit später gab es jedoch gleich das nächste schöne Ereignis für den Linksverteidiger. In der dänischen Hauptstadt Kopenhagen, in der Augustinsson zwischen 2015 und 2017 für den dortigen FC spielte, hielt er um die Hand seiner Freundin Miranda Sterner an. Auf einem Foto, das der Nationalspieler bei Instagram veröffentlichte, ist deutlich zu sehen, dass die Antwort nicht negativ ausfiel. Unter dem Bild des küssenden Paares schrieb Augustinsson die Worte: „Meine Seelenverwandte“, auch die Grafik eines kleinen Ringes durfte nicht fehlen.

Ganz so aufregend war es nicht überall, viele Teamkollegen ließen es da deutlich entspannter angehen. Normalerweise zieht es Profifußballer in den Sommermonaten stets in die große Ferne, aufgrund der Corona-Pandemie sind Reisen in die entlegensten Winkel der Erde allerdings derzeit nicht möglich. Folglich müssen es Ziele in der Nähe sein. Bei den Bremer Spielern steht dieses Mal Spanien hoch im Kurs. Leonardo Bittencourt hat sich seine Familie geschnappt und ist nach Ibiza geflogen. Auf der Baleareninsel ist auch Teamkollege Kevin Möhwald mit seiner Freundin unterwegs, während Nachwuchsstürmer Nick Woltemade mit ein paar Freunden etwas weiter nordöstlich auf Mallorca seine Freizeit verbringt. Auch Davie Selke urlaubt unter spanischer Sonne, mit seiner Freundin befindet er sich allerdings auf dem Festland an der Ostküste und genießt die Wärme.

Milos Veljkovic hat indes die Gelegenheit genutzt und erst einmal einen Abstecher in die Schweiz nach Basel gemacht, wo der serbische Nationalspieler aufgewachsen ist. Folglich steht nach Monaten der Kontaktsperre nun das Wiedersehen mit Freunden und Familie im Vordergrund. Auch Milot Rashica hat sich auf den Weg in die Heimat gemacht. Im Privatflugzeug ging es samt Frau und Kind in den Kosovo, wo nicht nur ein Fernsehinterview auf dem Programm stand, sondern auch ein Termin auf politischer Ebene. So hatte der wechselwillige Angreifer eine Einladung des neuen Premierministers Avdullah Hoti erhalten, der ihm - vorbildlich mit Mundschutz - viel Glück für die anstehenden Aufgaben wünschte, insbesondere die mit der kosovarischen Nationalmannschaft, die noch immer auf die Teilnahme an der Eurpameisterschaft hofft.