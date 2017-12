Sensationelle Laufleistung:

Werders Spieler rannten sich die Lunge aus dem Leib und spulten so viele Kilometer ab wie noch nie zuvor in dieser Saison. 125,5 Kilometer sind schlicht Wahnsinn und mit weitem Abstand Topwert in dieser Saison für Werder und am 14. Spieltag allgemein. Zum Vergleich: Beim Spiel in Hamburg erreichte Werder seinen niedrigsten Wert mit 104,7 Kilometern. Im Schnitt hat die Mannschaft unter Florian Kohfeldt jetzt 121 Kilometer pro Spiel abgerissen. In den Spielen davor waren es lediglich 113,5 Kilometer pro Spiel. Vier Bremer Spieler knackten die Zwölf-Kilometer-Marke, aber kein einziger Stuttgarter. Wieder einmal war Maximilian Eggestein mit 13,1 Kilometern der laufstärkste Spieler auf dem Platz.

Sprint-Rekord eingestellt:

Nicht nur die absolute Laufleistung war beeindruckend, sondern auch die Anzahl der Sprints. 223 Mal zogen Bremer Spieler an, so viel wie zuvor nur beim Kellerduell gegen den 1. FC Köln. Auch diese Zahl hat sich im Schnitt drastisch verbessert, was zu großen Teilen an Werders aggressiverem Verteidigen liegen dürfte: Von 189 Sprints noch unter Alexander Nouri auf nun 211.

Überragende Zweikampfquote:

Werder war spielerisch nicht so stark wie in den letzten Wochen, verbiss sich aber total in den Gegner. Jeder Zweikampf sei mit 110 Prozent geführt worden, sagte Fin Bartels später. In Zahlen sah das dann so aus: Etwas mehr als 57 Prozent betrug am Ende die Zweikampfquote, in der ersten Halbzeit erreichte Werder sogar einen Topwert von knapp 63 Prozent. Nur beim Auftaktspiel in Hoffenheim war Werder in den direkten Duellen noch besser als der Gegner (damals 58,4 Prozent).

Passquote auf Kohfeldt-Tief:

Wie aggressiv der VfB gegen den Ball gearbeitet hat, konnte man an der Bremer Passquote erkennen. Werder lag mit lediglich knapp 71 Prozent unter dem Durchschnitt, in der zweiten Halbzeit waren es sogar nur noch rund 68 Prozent, der niedrigste Wert bisher unter Kohfeldt. Selbst gegen die Spielzerstörer aus Leipzig hatte der SVW knapp 76 Prozent seiner Zuspiele zum Mitspieler gebracht.

Junuzovic mit Licht und Schatten:

Der Kapitän hatte nur 51 Ballaktionen, dafür aber jede Menge Laufarbeit zu verrichten. 31 Sprints waren der mit Abstand beste Wert aller Spieler auf dem Platz. Junuzovic flankte wie kein anderer (sechs Mal), hatte aber für seine Verhältnisse eine unterirdische Passquote: Nur 48 Prozent seiner Zuspiele fanden einen Abnehmer in Grün, jeder zweite Pass war also ein Fehlpass. Kein anderer Startspieler hatte auch nur annähernd eine ähnlich schwache Quote.

Deutlich mehr Stuttgarter Ballbesitz:

Der VfB hatte gleich drei Spieler mit mehr als 90 Ballaktionen, Benjamin Pavard (95), Christian Gentner (94) und Timo Baumgartl (93) und dazu noch Andreas Beck mit guten 82 Ballaktionen. Der beste Bremer Spieler in dieser Rubrik war Bartels mit 73 Ballaktionen. Demnach kamen auch die 58 Prozent Ballbesitz für den VfB nicht überraschend.

Flächendeckendes VfB-Spiel:

Wie sauber und homogen die Gäste verteidigten und angriffen, zeigten die Heat- und Touchmap. Stuttgart verteilte seine Ballaktionen nahezu überall gleich auf dem Feld. So richtig gefährlich wurden die Gäste aber trotzdem nur nach Umschaltaktionen oder Flanken.

Von rechts nach links:

Werder versuchte es in der ersten Halbzeit bei fast jedem zweiten Angriff über die rechte Seite mit Theo Gebre Selassie und Bartels. Über links rollten lediglich rund 22 Prozent der Angriffe. In den zweiten 45 Minuten drehte sich dieses Bild. Fast 44 Prozent griff Werder nun über links an, die rechte Angriffsseite pendelte sich bei 33 Prozent ein.