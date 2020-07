In der Relegation ist der Bundesligist Favorit, das ist keine große Weisheit. Dafür reicht beispielsweise ein Blick auf die Qualität der Kader. „Transfermarkt.de“ beziffert den Wert des Bremer Kaders auf insgesamt knapp 139 Millionen Euro, Heidenheims summiert das Portal dagegen nur auf 19,6 Millionen.

In der Realität sagt das nicht viel aus, wie die Ergebnisse seit der Wiedereinführung 2009 zeigen. „Schaut man sich die Relegationsspiele der letzten zehn Jahre an, sieht man, dass es immer ganz knappe Ergebnisse waren", sagt Frank Baumann. Einen lockeren Sieg des vermeintlichen Favoriten hat es nicht gegeben. Im Gegenteil: „Viele Bundesligisten haben sich mit zwei Unentschieden durchgesetzt“, sagt Baumann. Einige haben nicht mal das geschafft. In zehn Duellen setzte sich dreimal der Zweitligist durch.

Kleinigkeiten entscheiden über den Erfolg

Die Erwartungen im Vorfeld sind trotzdem gänzlich anders. Auch wenn der Bundesligist, der am Ende in die Relegation muss, in der Regel eine schlechte Saison gespielt hat, gehen die Fans zumeist von einem ungefährdeten Erfolg gegen den Zweitligisten aus. Eine falsche Annahme, sagt Baumann, und verweist auf die engen Ergebnisse der Historie. „Das zeigt, wie eng es dort zugeht. Dass auch Kleinigkeiten entscheiden„, so der Sportchef. „Wir sind deshalb nicht überrascht, dass kein hoher Sieg rausgesprungen ist“, sagt er mit Blick auf das 0:0 des Hinspiels.

Zunächst war die Enttäuschung groß, mit etwas zeitlichem Abstand wird das torlose Hinspiel im Weserstadion nicht mehr als so schlecht bewertet. „Wir haben Zuhause kein Gegentor bekommen, was in der Systematik mit Hin- und Rückspiel ein wichtiger Faktor sein kann", sagt Baumann. Ein Tor kann reichen, zum Sieg, aber auch zu einem Remis. Dank des auswärts erzielten Treffers wäre Werder damit Sieger.

Am Ende gilt ohnehin: Hauptsache geschafft!

2008/2009*:

Cottbus – Nürnberg 0:3

Nürnberg – Cottbus 2:0

2009/2010:

Nürnberg – Augsburg 1:0

Augsburg – Nürnberg 0:2

2010/2011:

Gladbach – Bochum 1:0

Bochum – Gladbach 1:1

2011/2012:

Hertha – Düsseldorf 1:2

Düsseldorf – Hertha 2:2

2012/2013:

Hoffenheim – Kaiserslautern 3:1

Kaiserslautern – Hoffenheim 1:2

2013/2014:

HSV – Greuther Fürth 0:0

Greuther Fürth – HSV 1:1

2014/2015:

HSV – Karlsruhe 1:1

Karlsruhe – HSV 1:2 n. V.

2015/2016:

Frankfurt – Nürnberg 1:1

Nürnberg- Frankfurt 0:1

2016/2017:

Wolfsburg – Braunschweig 1:0

Braunschweig – Wolfsburg 0:1

2017/2018:

Wolfsburg – Kiel 3:1

Kiel – Wolfsburg 0:1

2018/2019:

Stuttgart – Union Berlin 2:2

Union Berlin – Stuttgart 0:0

*Der Bundesligist hat in der Relegation immer zuerst Heimrecht