Ja, Werder hatte in Freiburg nicht gut gespielt. Darüber waren sich auch alle Beteiligten einig. Es gab aber noch zusätzlichen Ärger. In der 86. Minute war Max Kruse im gegnerischen Strafraum nach einem Schubser von Christian Günter zu Fall gekommen. Schiedsrichter Robert Hartmann (Wangen) pfiff jedoch nicht, auch der Video-Assistent schaltete sich nicht ein – was auf Bremer Seite für wenig Verständnis sorgte. „Ich weiß nicht, wer da eine zweite Meinung hat“, sagte Kruse nach dem Schlusspfiff. Für ihn stand es außer Frage, einen Elfmeter hätte es geben müssen.

Innenverteidiger Milos Veljkovic sah es ähnlich: „Keine Ahnung, warum der Videoschiri nichts gemacht hat.“ Auch Florian Kainz haderte mit der Leistung des Unparteiischen: „Wenn es für Freiburg einen Elfmeter gibt, muss es auch für uns einen geben“, sagte er. „Im Spiel ist es mir vorgekommen, dass viele Entscheidungen gegen uns gelaufen sind, aber wir können es jetzt eh nicht mehr ändern.“ Eine dieser Szenen, die der Österreicher gemeint haben könnte, hatte sich bereits im ersten Durchgang abgespielt. Nach 35 Minuten war Philipp Bargfrede rüde von Amir Abrashi gefoult worden. Die Freiburger hätten sich nicht beschweren dürfen, wenn es einen Platzverweis gegeben hätte. Allerdings zückte Robert Hartmann nur die Gelbe Karte.

Wenig Zweifel gab es dagegen am zweiten Elfmeter für die Freiburger, den Janik Haberer letztlich an die Latte setzte. „Wir haben voll auf Risiko gespielt, da kann das passieren“, sagte Milos Veljkovic, der den Ex-Bremer Nils Petersen gefoult hatte und sein Vergehen einräumte. „Es war ein Elfer.“ Der Serbe wollte die Ursache für die Niederlage letztlich allerdings nicht beim Unparteiischen suchen. „Wir sind selbst Schuld“, betonte er.