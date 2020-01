Tristesse bei Werder: Für die Krise gibt es mehrere Gründe, unter anderem die Formschwäche von etlichen Spielern, darunter auch Marco Friedl. (nordphoto)

Nach der schlechtesten Hinrunde der Vereinsgeschichte und dem Absturz auf Platz 17 wird es auch in der Rückrunde wohl eher nichts mit besserem Fußball. Das zeigte die 0:3-Heimniederlage gegen Hoffenheim deutlich. Für Werders Krise gibt es viele Gründe. Auf dem Platz, aber auch daneben.

Zu viele Spieler außer Form:

Im Fußball gilt die Regel: Gute Spieler machen sich gegenseitig noch besser. Bei Werder hat man den Eindruck, dass die Spieler der Reihe nach schlechter werden – und genau das irgendwie ansteckend ist. Und zwar in jedem Mannschaftsteil. Yuya Osako ist schon seit Monaten nur noch ein Schatten seiner selbst, Davy Klaassen spielt eine sehr schlechte Saison, auch Maximilian Eggestein kommt nicht an sein altes Niveau heran. Von Johannes Eggestein hört man schon gar nichts mehr, aber auch ein Neuzugang wie Michael Lang enttäuscht ebenso wie ein Jungprofi wie Marco Friedl, dem man die Nervosität inzwischen förmlich ansieht. So viele Spieler im Formtief kann sich ein Verein wie Werder aber gar nicht erlauben – zumal die Formtiefs nicht enden wollen.

Bei Füllkrug verzockt:

Den Großteil des Transferbudgets auf Niclas Füllkrug zu setzen, war ein zu hohes Risiko. Bei dieser Verpflichtung war das Verletzungsrisiko nach drei Knorpelschäden eingepreist. Auch wenn ihn diesmal ein Kreuzbandriss erwischte: Niemanden hat überrascht, dass es wieder ein Knie traf. Als vielleicht bester Spieler der Bremer Offensive und als Kruse-Nachfolger fehlt Füllkrug nun schmerzhaft, auch als Leader in der Kabine. Dass er sehr viele Monate fehlen wird, wusste Werder seit September, konnte oder wollte darauf aber weder auf dem Platz reagieren, noch auf dem Transfermarkt. Auch das ging bisher schief.

Herz-Rhythmus-Störungen im Mittelfeld:

Weil die Abwehr so löchrig ist (inzwischen 44 Gegentore!) und der Angriff seit vier Spielen kein eigenes Tor geschafft hat, kommt das Mittelfeld in der Kritik meist noch gut weg. Völlig zu Unrecht! Mangels Alternativen müssen Klaassen und Maxi Eggestein im Grunde immer spielen, das Leistungsprinzip greift auch bei Nuri Sahin und Philipp Bargfrede nicht, weil beide nicht in der Lage sind, dauerhaft 90 Minuten in hohem Bundesligatempo zu spielen. Bargfrede ist zudem immer wieder verletzt. Der schon im Sommer gewünschte Achter ist nie gekommen. Natürlich fehlt Kevin Möhwald, aber auch sein Knieschaden war seit dem frühen Herbst bekannt. Werders Mittelfeld, das Herz der Mannschaft, ist völlig leblos, ganz gleich, welche Mannschaft auf dem Platz gerade den Ball hat.

Schönreden der eigenen Leistung:

Journalisten, die über Werder berichten, haben nach Spielen in dieser Saison häufiger das Gefühl, eine andere Partie gesehen zu haben als die Hauptdarsteller. So war es auch am vergangenen Sonntag, als Florian Kohfeldt nach dem 0:3 gegen Hoffenheim sagte: „Wir waren 60 Minuten das bessere Team, haben aber im letzten Drittel die falschen Entscheidungen getroffen." Schon die ganze Saison werden Spiele schöngeredet. Das eklatanteste Beispiel gab Frank Baumann nach dem 1:3 in Gladbach im November. Drei individuelle Fehler führten zur Niederlage, Baumann aber sagte, dass Werder nichts mit dem Abstieg zu tun haben werde, wenn die Mannschaft weiter so spiele. Dass zu diesem Spiel drei hanebüchene Fehler gehörten und dass diese bei Wiederholung zu weiteren Niederlagen führen würden, hat der Sportchef ignoriert.

Aktivitäten auf dem Transfermarkt:

Werder zögert mit der Begründung, es sei schwer, Spieler zu finden, die besser sind als die, die da sind. Wer die Offensiv-Bemühungen der vergangenen Spiele gesehen hat, kann dieser These nicht folgen. Aktuell fehlt es im Sturm an allem, was wichtig ist: Wucht, Durchschlagskraft, körperliche Präsenz, Kaltschnäuzigkeit. Die Konkurrenz hat derweil nachgelegt. Köln beispielsweise hat Mark Uth von Schalke ausgeliehen. Uth war auch bei Werder Thema, gilt jedoch eher als Zehner denn Strafraumstürmer – und fiel deshalb durch. Besonders gut vorbereitet wirken die Bremer auf die Situation nicht, auch das dürfte Teil der Erklärung sein, weshalb nichts passiert. Lange haben die Verantwortlichen gedacht, die Probleme mit dem vorhandenen Kader lösen zu können.

Viele Verletzungen:

Zum Teil ist es schlicht Pech, bei anderen überrascht es nicht. Ömer Toprak, in der Hinrunde nur viermal im Einsatz, hatte in seiner Karriere zwölf schwere Verletzungen. Zumeist Muskelverletzungen, aber auch am Sprunggelenk. Hinzu kommen zwei Operationen. Es gibt einige Spieler mit starker Prädisposition, also der Neigung zu Krankheiten oder Verletzungen. Wer solche Spieler holt, nimmt bewusst Risiko in Kauf. In der Reha, beim kontrollierten Training, sind darüberhinaus sieben Verletzungen aufgetreten. Ein schier unglaublicher Wert. Er lässt Rückschlüsse zu, dass es in der medizinischen Abteilung Werders Probleme gibt. Konsequenzen daraus wurden bisher nicht gezogen.

Keine Impulse von der Bank:

Die Szene gegen Hoffenheim taugt als Sinnbild. Claudio Pizarro wurde eingewechselt, doch als die Werder-Fans der Legende noch zujubelten, schoss der Gegner bereits das 3:0. In der laufenden Saison gab es noch kein einziges Bremer Jokertor. Besonders bitter: Der Pizarro-Faktor, der die Fans in der Vorsaison in Euphorie versetzte, ist einfach verschwunden. Die Klublegende fand wegen kleinerer Verletzungen zunächst nicht richtig in die Saison und leidet nun genau wie seine Mitspieler unter der Krise. Trainer Kohfeldt hat zudem sein goldenes Händchen bei Einwechslungen verloren, vor allem aber drängen sich die Spieler aus der zweiten Reihe nicht auf. Das Bank-Problem ist ein enormer Nachteil gegenüber der Konkurrenz. Werders Gegner bringen regelmäßig frische Spieler in die Partie, die für entscheidende Impulse sorgen. Auch das zeigte sich gegen Hoffenheim einmal mehr: Das dritte Tor der TSG erzielte nämlich der eingewechselte Sargis Adamyan.

Offensive ohne Torgefahr:

Offensiv, attraktiv, mutig – so soll der Fußball sein, den Werder gerne zeigen würde. Lange hat die Mannschaft unter Kohfeldt diesen Stil gepflegt, doch all diese Attribute sind in der Krise verloren gegangen. In den jüngsten sechs Partien gelangen nur zwei Treffer, einer davon war ein Eigentor. Die Abläufe stimmen nicht, einstudierte Spielzüge funktionieren nicht mehr, die Mannschaft rückt nicht konsequent genug nach. Inzwischen hofft Werder vorne fast nur noch auf ein Glückstor oder einen Geniestreich von Milot Rashica. Der Kosovare reibt sich in seiner neuen Rolle als hängende Spitze allerdings zunehmend auf, weil er die Bälle aus dem Mittelfeld holen und dann auch noch selbst abschließen muss.