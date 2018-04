Selten nur sorgt ein Fußballer-Interview für so viel Aufsehen wie das von Ex-Werderaner Per Mertesacker im "Spiegel". Die deutsche Sport-Öffentlichkeit diskutierte fast den ganzen März über die Aussagen Mertesackers, der sich offen und persönlich über den Druck geäußert hatte, der auf den Profis lastete, die Woche für Woche vor den Augen von Millionen ihre Leistung abrufen müssen. Im "Kicker" schlägt Werder-Profi Robert Bauer nun ähnliche Töne an: "Dieser Druck kann einen kaputt machen", resümiert der Rechtsverteidiger. "Charaktere, die etwas sensibler, nicht so gestärkt sind, haben definitiv große Probleme in diesem Umfeld."

Eine Schwierigkeit, die Bauer identifiziert, liegt auch daran, dass Fußballspieler oft bereits in jungen Jahren die erdrückenden Erfahrungen des öffentlichen Lebens machen müssen – in einem Alter also, in dem es an Lebenserfahrung fehlt, die Eindrücke richtig einzuordnen. Der Umgang mit Rückschlägen, das Managen von Erwartungshaltungen – all das sind notwendige Fähigkeiten für einen Fußballspieler, nichts davon ist auf dem Trainingsplatz zu erlernen.

Bauer schlägt frühere Sensibilisierung vor

"Ich hätte mir gewünscht, dass es auch in den Klubs, gerade in der Ausbildung, Menschen gibt, die einen darauf hinweisen, was da alles auf einen einprasselt", schlägt der Abwehrspieler vor. "Auch wir müssen erst mal mit gewissen Situationen klarkommen und lernen, damit umzugehen", findet Bauer, der gleichzeitig zugibt, dass Profifußballer diese Drucksituationen mit viel Geld entschädigt bekämen – "wahrscheinlich zu viel", wie sich der 22-Jährige eingesteht.

Viel im Fußballgeschäft sei somit vor allem Fassade – ein selbstbewusstes Auftreten schütze nicht vor Unsicherheiten, und auch, wenn kaum ein Profi sich in Interviews zu den Schattenseiten des Profidaseins äußere, seien Themen wie psychischer Druck in der Kabine und im Verein bekannte Probleme. "Viele haben einfach nur Angst, damit an die Öffentlichkeit zu gehen - weil sie Angst vor den Reaktionen haben", so Bauer.

Hier geht es zu den Aussagen von Robert Bauer. Das vollständige Interview gibt es in der aktuellen Ausgabe des "Kicker" nachzulesen.