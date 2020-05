Kai Havertz (rechts) ist Leverkusens Schlüsselspieler. (nordphoto)

Bayer Leverkusen war vor der Coronapause das Team der Stunde, im Kalenderjahr 2020 gewann Bayer elf seiner 13 Spiele und verlor nur extrem unglücklich bei der TSG Hoffenheim. Die Offensive lief bis Mitte März so richtig heiß und gegen den Ball ließ Bayer nur in drei Spielen zwei oder mehr Gegentreffer zu. Die Zwangspause kam für Peter Bosz' Mannschaft also zur absoluten Unzeit, umso spannender ist nun die Frage, wie die Werkself damit umgeht und in welchen Bereichen Unterschiede zu den zuletzt gescouteten Spielen erkennbar sind.

Das sind Leverkusens Stärken:

Bayer hat in den ersten Spielen dieses Jahres den alles entscheidenden Code für „seinen“ Fußball geknackt: Zum großen Streben nach Kontrolle und Dominanz plus dem griffigen Pressing, das die Mannschaft in der Regel immer auszeichnet, kam auch endlich die nötige Effizienz und Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor. Der Chancenwucher der Mannschaft war in der Hinserie ein großes Ärgernis, die bärenstarke Quote von 2,7 Toren pro Spiel wendete das Blatt aber entscheidend.

Bosz-Mannschaften zeichnen sich traditionell durch eine extrem hohe Laufbereitschaft und Aggressivität aus, die sich auch in den entsprechenden Zahlen niederschlägt. Leverkusen ist in Sachen Laufdistanz einsame Ligaspitze, bei den intensiven Läufen ist lediglich Wolfsburg noch stärker. Dazu kommen überragende Zahlen beim Ballbesitz, bei den Passquoten und den Torschüssen.

Erzielt werden diese guten Werte durch klare Spielprinzipien, die den Spielern in ihrer Interpretation aber stets auch genug Raum zur Individualität und Kreativität lassen. Bayer wechselt nicht nur auf dem Papier gerne seine Grundordnungen, sondern bespielt den Gegner auch je nach Spielphase in verschiedenen Anordnungen. Das zeigt sich dann in Hybridsystemen, die im Ballbesitz etwa in einer Dreierkette gespielt werden, gegen den Ball dann aber wieder umgeformt werden zu einer Viererkette. Zuletzt, sofern man das unter den aktuellen Umständen so formulieren kann, wechselte Bosz zwischen einem 4-2-3-1 und einem flachen 3-4-3, wobei Abwandlungen beider Grundordnungen jederzeit möglich waren.

Grundsätzlich bleibt Leverkusen eine Mannschaft, die flach und bevorzugt durchs Zentrum oder die Halbräume ins Übergangsdrittel gelangen will, um dort seinen Offensivspielern genügend Freiheiten zu erlauben. Da Torhüter Lukas Hradecky keinen besonders filigranen Fuß besitzt und eher die simplen Lösungen sucht, hängt der tiefe Spielaufbau an den in der Regel drei tiefen Verteidigern. Je nach Pressingart des Gegners positionieren sich die beiden äußeren Verteidiger dabei sehr breit. Über diese dann spitzeren Winkel sollen der oder die Sechser hinter der ersten Anlauflinie des Gegners gefunden werden, die sich fast immer in diesem Bereich aufhalten und so auch für eine längere, ruhige Ballzirkulation sorgen sollen.

Mit Charles Aranguiz oder Kerem Demirbay stehen zwei überragende Ballschlepper bereit, die den Ball auch über längere Wege tiefer in die gegnerische Hälfte bringen können. Auffällig: Die beiden Sechser bleiben unabhängig von ihrer personellen Besetzung fast immer in engem Abstand zueinander - womöglich, um bei einem möglichen Ballverlust das durch die beiden sehr breit stehenden Verteidiger in der Restverteidigung entstandene Loch zulaufen zu können.

Bis kurz hinter der Mittellinie bleibt Bayers Spiel ausgesprochen ruhig und unaufgeregt, durch die speziellen Bewegungsmuster und dadurch entstehenden Ablagewinkel der offensiven Spieler entsteht dann aber teilweise urplötzlich eine enorme Dynamik. Auch hier gilt das Prinzip, sich auf Lücke anzubieten und wenn möglich im Rücken der gegnerischen Mittelfeldlinie zu agieren. Zwischen den Linien will Bayer seine Gegner aufknacken und mit dem Spiel über den dritten Mann immer weiter Richtung Tor ziehen. Nadiem Amiri und besonders Kai Havertz sind darin mit ihrem starken Timing exzellent. Hier zeigt sich dann ein anderes durchgängiges Prinzip: Der permanente Rundumblick dieser Spieler erlaubt es, sich immer so weit entfernt wie möglich von zugriffsbereiten Gegenspielern zu bewegen, ohne dabei außer Reichweite für Zuspiele der eigenen Mitspieler zu kommen.

Eigentlich kommen erst jetzt die Flügelspieler so richtig ins Spiel, die im tieferen Aufbau so gut wie keine aktive Rolle spielen. Die stehen gerne so hoch, dass sie immer wieder mit der Abseitslinie kokettieren und im Rücken der gegnerischen Außenverteidiger bleiben. Diese sehr variablen Bewegungen sämtlicher Leverkusener Offensivspieler machen leichte oder direkte Zuordnungen für den Gegner nahezu unmöglich und erzwingen immer wieder Handlungsentscheidungen einzelner gegnerischer Spieler.

Gegen den Ball zeigt sich auch das Bosz-Prinzip aus hohem, aggressivem Pressing und ebensolchem Gegenpressing, allerdings war die Absicherung hinter diesen Linien zuletzt deutlich besser. Sehr auffällig: Nach dem FC Bayern ist Leverkusen das Team in Europas Top-Fünf-Ligen, das den Gegner innerhalb der so genannten Fünf-Sekunden-Regel den Ball am häufigsten abnimmt. Heißt: In den Momenten nach einem eigenen Ballverlust bekommt der Gegner brutal Feuer, mit größtmöglicher Leverkusener Intensität und auch Risikobereitschaft - was in sagenhaften 34 Prozent der Fälle dann auch zu einer direkten Rückeroberung des Balles führt. Selbst Pressingmaschinen wie Barcelona, Leipzig, ManCity oder Liverpool können da nicht mithalten.

Dazu ist die individuelle Stärke der Einzelspieler selbstredend höher als jene der Bremer Spieler: Bosz kann von der Bank auf allen Positionen hochwertig nachlegen.

Das sind Leverkusens Schwächen:

Es dürfte ein Vorteil aus Bremer Sicht sein, diesen Gegner in einer Phase serviert zu bekommen, die unmöglich seriös einzuordnen ist. Niemand weiß, wie sehr die Pause den Mannschaften zugesetzt hat. Für Werder, das auf dem Papier als Außenseiter in die Begegnung geht, sollte das - unabhängig vom eigenen Leistungsstand - mehr Vor- als Nachteil sein.

Auch wenn sich in den vergangenen Spielen sehr vieles sehr gut zusammenfügte bei Bayer, bleiben ein paar Ansatzpunkte beziehungsweise Schwächen. Hohes Anlaufen bei gleichzeitigem Versperren des Zentrums für eine Folgeaktion über den aufbauenden Verteidiger schmeckt Leverkusen immer noch nicht besonders. Über Hradecky können diese Situationen nur schwerlich spielerisch aufgelöst werden, die Verteidiger sind zwar solide, aber keinesfalls überragend im Aufbau. Werden die Sechser nicht als Anspielstation gefunden, entstehen durchaus gefährliche Momente bei hohem Gegnerdruck. Auch mit weit zurückgezogenen Gegnern hat Leverkusen so seine Probleme, die Niederlage in Sinsheim war ebenso ein Beleg dafür wie die Pokalspiele gegen Stuttgart und Union, als sich Bayer lange Zeit die Zähne an dichten gegnerischen Abwehrriegeln ausbiss.

Wenn es so etwas wie einen Schwachpunkt im Bosz-System gibt, dann ist es die Restverteidigung. Zum einen verzichtet Bayer fast immer auf eine zusätzliche Absicherung, es wird fast ausnahmslos Mann gegen Mann verteidigt. Und zum anderen stehen bis auf Jonathan Tah und Shooting Star Edmond Tapsoba keine Abwehrspieler zur Verfügung, die über eine hohe Endgeschwindigkeit verfügen. Versagt dann die Gefahrenerkennung oder einzelne Spieler sind unaufmerksam, bricht der Gegner durch.

Das ist der Schlüsselspieler:

139 Pflichtspiele als Profi, 68 Scorerpunkte (38 Tore, 30 Assists), jüngster Spieler der Geschichte mit 100 Bundesligaspielen, 14 Scorerpunkte in 13 Pflichtspielen in diesem Kalenderjahr und doch erst 20 Jahre jung. Mehr muss man über Kai Havertz eigentlich gar nicht wissen. Er ist Leverkusens Unterschiedspieler, mit seiner Leistungsexplosion nach einer für seine Verhältnisse (für einen Teenager aber völlig normalen) unterdurchschnittlichen Hinserie kam auch Bayer so richtig in Fahrt. Havertz taucht immer und überall auf, macht das Spiel plötzlich mit einem kleinen Kontakt schnell, zieht dann selbst mit in den Strafraum und hat einen überragenden Abschluss und eine Ruhe vor dem Tor, die absolut bemerkenswert ist. Wie Werder diesen Spieler aufhalten will, wird eine ganz zentrale Frage des Spiels sein.