„Es ist sehr zeitintensiv, die Zeit möchte ich dafür nicht aufbringen. Und eine große Verantwortung ist es auch, weil man es aus meiner Sicht nur ganz oder gar nicht machen kann. Das von einem Unternehmen betreuen zu lassen, finde ich unpersönlich“, sagt Harnik gegenüber Mein Werder. Zudem wolle er die Menschen nicht zusätzlich mit Dingen aus seinem Privatleben füttern, ergänzt der 31-Jährige: „Profifußballer haben ohnehin einen sehr transparenten Job.“

Harnik verzichtet damit ganz bewusst darauf, sein Bild in der Öffentlichkeit zu steuern, wie es beispielsweise sein Teamkollege und Freund Max Kruse tut. „Mich reizt das nicht, vielleicht bin ich oldschool“, so Harnik, der sein Privatleben weiterhin ausschließlich mit Familie und Freunden teilen will. Wer sonst mit ihm kommunizieren möchte, „soll zum Training kommen“, sagt der Stürmer.

„Es ist eine andere Art von Sport“

Auch zu Werders Einstieg in den E-Sport hat Harnik eine klare Meinung: „Ich kann total verstehen, dass Werder das gemacht hat. Es ist ein unglaublicher Markt, der von Woche zu Woche wächst, die Aufmerksamkeit wird immer größer. Es ist ein logischer Schritt, dabei sein zu wollen.“ Im Gegensatz zu vielen seiner Teamkollegen zockt der 31-Jährige selber kein „Fifa“, dafür aber den Shooter „Fortnite“, wie er berichtet.

Die Frage, ob E-Sport richtiger Sport ist, beantwortet Harnik diplomatisch: „Es steht ja das „E“ davor. Die Jungs investieren schon sehr viel Zeit, und fit werden sie auch sein müssen, um die Konzentration hoch zu halten. Eine Stunde am Stück zu spielen kostet ja schon Nerven. Es ist eine andere Art von Sport, ein bisschen was tun die Jungs da aber schon.“