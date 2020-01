Klare Worte vor dem ersten Heimspiel der Rückrunde: Werder-Legende Dieter Eilts. (WESER-KURIER)

War Werders 1:0-Sieg in Düsseldorf einfach nur glücklich - oder war dieser knappe Erfolg der erste Schritt in die richtige Richtung? Für WESER-KURIER-Experte Dieter Eilts lässt sich diese Frage eindeutig beantworten: „Wenn man gesehen hat, wie die Mannschaft ihr eigenes Tor verteidigt hat, kann man nur festhalten: Sie hat verstanden, wie Abstiegskampf geht. Im Defensivbereich hat sie richtig gut gearbeitet.“ Werders Ehrenspielführer glaubt daher, dass die Bremer sogar eine Serie starten könnten.

„Die Fans sind leidensfähig“

Dafür müssten sie allerdings ihr Heimspiel am Sonntag gegen Hoffenheim gewinnen. Und im heimischen Weserstadion hatte Werder in der Hinrunde große Probleme. Die Mannschaft gewann nur eine Partie auf dem eigenen Platz und holte hier gerade einmal fünf Punkte. „Vielleicht ist der Druck, den die Mannschaft sich selbst macht, einfach zu groß. Sie will unbedingt und verkrampft“, meint Eilts. Möglich sei auch, dass es Werder Probleme bereite, wenn die Gegner im Weserstadion eher abwartend agieren. „Sie fühlen sich wohler, wenn sie selbst etwas defensiver spielen und nicht immer das Spiel kontrollieren. Das deutet sich zumindest in den bisherigen Auswärtsspielen an“, sagt Eilts über Werders Profis. Eines ist für ihn aber klar: An den Fans kann es nicht liegen. „Die sind sehr leidensfähig und gehen sehr gnädig mit der Mannschaft um“, betont Eilts.