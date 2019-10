Vielleicht mal ein schmutziger Sieg?

Leistung und Ertrag stehen in keinem Verhältnis: Das gilt bei Werder auch für Neuzugang Leonardo Bittencourt. (imago images)

Bei Werder geht es derzeit zu sehr um gefühlte Wahrheiten: Das 1:1 gegen Hertha fühlte sich an wie eine Niederlage. Gefühlt war Bremen besser und zeigte endlich wieder attraktiven Werder-Fußball, weshalb am Ende das Gefühl überwog, dass dieses Remis total ungerecht war.

Das war es aber nicht. Im Bundesliga-Fußball geht es keinesfalls darum, gefühlt gut zu spielen oder attraktiv zu kombinieren. Es gilt, Tore zu schießen und zu gewinnen. Das ist der Sinn des Spiels.

Erst gewinnen, dann schön spielen

Ohne die verletzten Topscorer Niclas Füllkrug und Yuya Osako braucht Werder zu viele Chancen, um ein Tor zu erzielen. Die Gegner nutzen das ebenso aus wie die Räume, die sich durch das Bremer Stürmen ergeben.

In der Tabelle sind die angepeilten Europacupplätze inzwischen arg weit entfernt, was trotz der vielen Verletzten nicht hätte passieren müssen. Bei allen drei Unentschieden zuletzt lag Werder in Führung. So ehrenwert die Lust auf schönen Fußball auch sein mag: Gerade wegen der personellen Misere wäre ein schmutziger Sieg mal wichtiger als ein emotionales Unentschieden. Er darf unter diesen Umständen auch ermauert werden. Erst gewinnen und dann schön spielen, das war schon in so manchem Bundesligaherbst die bessere Reihenfolge. Denn nach dem 34. Spieltag werden die Punkte gezählt, nicht die Gefühle. Und auch nicht der Applaus.