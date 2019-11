Es gab mal drei Jahre bei Werder, da musste sich niemand böse Gedanken machen, wenn Schiedsrichter Strafstoß für Bremen pfiffen. Neun Mal trat Max Kruse zwischen 2016 und 2019 zum Duell vom Elfmeterpunkt an, neun Mal versenkte er den Ball im Netz. 19 von 19 Strafstößen, die Kruse in seiner Karriere als Profi ausführte, landeten im Tor. Eine gigantische Quote.

Und eine, der sie heute hinterher trauern. Am Sonntag, beim 1:3 in Gladbach, scheiterte Davy Klaassen beim Stand von 0:2 an Torhüter Sommer. Sehr hart, aber auch sehr mittig platzierte Klaassen den Ball. „Ich wollte höher schießen, aber der Ball kam zu flach„, erklärte er hinter sein Scheitern vom Punkt. Ein Urteil über seinen Schuss fällt er auch gleich: „Wenn der Elfmeter nicht rein geht, war er schlecht geschossen.“

Offen, wer den nächsten schießt

Es war leider schon der zweite in der laufenden Saison, der schlecht geschossen war und folglich nicht zu einem Tor führte. Der erste, bei Union Berlin, fiel nicht so ins Gewicht, weil Werder am Ende trotzdem 2:1 gewann. Und Klaassen ein Tor dazu beitrug, einen Elfmeter wohlgemerkt. Doch jetzt, nach dem Fehlschuss von Gladbach, kam die Frage auf, ob nicht besser ein anderer Schütze sein Glück versuchen soll.

Klaassen, der die Frage auch gestellt bekam, hätte nüchternen kaum antworten können: „Vielleicht schießt mal ein anderer. Aber das kann ich nicht entscheiden." Es war offensichtlich, dass er sich wenig bis gar nichts daraus macht, Tore per Elfmeter zu erzielen. Ob er sich künftig weiterhin versuchen darf, wollte keiner der Verantwortlichen so richtig beantworten. „Das ist die Entscheidung vom Trainerteam und der Mannschaft", blockte Frank Baumann ab. Florian Kohfeldt klärte ebenso wenig auf: „Wir besprechen solche Sachen intern."