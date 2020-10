Florian Kohfeldt fährt die Belastung für seine Spieler in der Länderspielpause herunter. (nordphoto)

Vier Pflichtspiele ohne englische Woche liegen hinter den Werder-Profis. Die Belastung blieb also bisher im Rahmen, doch Florian Kohfeldt denkt bereits voraus. Aufgrund der Corona-Pandemie begann die Saison später und der Spielplan hat sich verändert, eine richtige Winterpause gibt es nicht, schon ab dem 2. Januar geht die Bundesliga weiter. „Wir werden an Weihnachten nahezu durchspielen, deshalb nutzen wir jetzt jede Chance, auch mal einen freien Tag zu geben. Das ist natürlich viel einfacher mit den sechs Punkten auf dem Konto, aber ich hätte es auch ohne die sechs Punkte gemacht“, sagte Werders Trainer.

Die aktuelle Länderspielpause bietet Kohfeldt die Chance, die Belastung herunterzufahren. Von kommenden Freitag an erhalten die Werder-Profis, die nicht mit ihren Nationalteams unterwegs sind, vier komplette Tage am Stück frei. „Die Jungs werden ein, zwei Läufe mitbekommen, aber sie werden eine gewisse Zeit nicht am Weserstadion sein, um die Erholung im Kopf zu gewährleisten“, erklärte Kohfeldt. „Es geht einfach darum, in dieser anstrengenden Saison auch mal Breaks zu setzen.“ Sportchef Frank Baumann betonte, dass es keinesfalls um Urlaub für die Spieler gehe, sondern sie sich an den vier Tagen zu Hause selbstverständlich fit halten müssten.

Vorher steht am Dienstag noch eine intensive Trainingseinheit mit dem Schwerpunkt Standardsituationen auf dem Programm. "Wir haben in der Vorbereitung und in den ersten vier Pflichtspielen kein Standardgegentor kassiert. Das ist sehr gut. Gegen Schalke haben wir Standardtore gemacht. Trotzdem ist jetzt noch einmal ein Block angesetzt, um die Sinne zu schärfen. Was war gut in dieser ersten Phase? Was war schlecht?“, erläuterte Kohfeldt.

Mittwoch trifft Werder in einem Testspiel ohne Zuschauer auf den Zweitligisten FC St. Pauli (17 Uhr, Platz 11). In der Partie sollen vor allem die Spieler lange zum Einsatz kommen, die zuletzt wenig Spielpraxis sammeln durften. Am Donnerstag folgt dann noch eine regenerative Einheit, ehe es die Profis ab Freitag etwas ruhiger angehen lassen dürfen.