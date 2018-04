Jerome Gondorf freut sich bereits jetzt. „Ich fand es als Gästespieler schon erstaunlich, was hier für eine Stimmung entfacht wird“, sagt der Mittelfeldspieler, der zweimal mit Darmstadt 98 im Weserstadion zu Gast war, ehe er Werderaner wurde. „Gerade beim letzten Heimspiel gegen Leipzig fand ich es noch unglaublicher“, so Gondorf weiter, „es war so laut im Stadion, das Stadion hat gefühlt die ganzen 90 Minuten über Stimmung gemacht. Das ist überragend.“ Zweimal können Gondorf und Kollegen dieses Gefühl in dieser Saison noch genießen, und es gibt weitere Gründe, sich auf Werders Heimspiel gegen Borussia Dortmund am Sonntag um 18 Uhr zu freuen.

1. Weil es sehr wahrscheinlich etwas zu feiern geben wird

Freiburg gegen Köln, Wolfsburg gegen den HSV, Leipzig gegen Mainz. Wenn Schiedsrichter Felix Brych die Partie Werder gegen Borussia Dortmund anpfeift, dann haben die echten Abstiegskandidaten ihre Spiele bereits hinter sich. Gut möglich, dass Werder beim Anpfiff dann schon rechnerisch gerettet ist. Damit das so kommt, muss nur eines der drei Teams aus Wolfsburg, Mainz oder Freiburg sein Spiel verloren haben. Werder hätte dann den Klassenerhalt sozusagen auf dem Sofa geschafft.

Florian Kohfeldt sagt zu dieser kuriosen Konstellation: „Für mich spielt es keine ganz große Rolle, wann das passiert: Ob es auf der Couch im Büro nach dem Training passiert oder im Park Hotel oder wo auch immer.“ Wichtiger ist Werders Cheftrainer, dass das Gesamtergebnis ansprechend ­gewürdigt wird. Bei seinem Dienstantritt im November war die Lage bei Werder dra­matisch, da wäre ein vorzeitiger Klassenerhalt so oder so ein Erfolg. „Deshalb kann das gerne am Samstag passieren“, sagte Kohfeldt, „dann freue ich mich, dann schlaf‘ ich, und dann wollen wir Dortmund schlagen.“

2. Weil es Zlatko Junuzovics vorletztes Heimspiel ist

Seit sechseinhalb Jahren spielt Zlatko Junuzovic für Werder, gegen Borussia Dortmund wird er sein 95. Heimspiel für Werder in der Bundesliga bestreiten. Es wird ein besonderes Spiel für den Kapitän, denn es ist das erste nach der Bekanntgabe seines Abschieds im Sommer und das vorletzte Heimspiel, das er damit für Werder bestreiten wird. „Von den Rängen erwarte ich einen sehr positiven Abschied“, sagt Kohfeldt, „er hat sehr, sehr viel für Werder geleistet, und deshalb bin ich mir sicher, dass er mit großen Emotionen verabschiedet wird.“

Es soll allerdings nicht allzu rührselig werden, denn Kohfeldt und sein Team haben ein klares Ziel: Dortmund besiegen. „Und dabei wird Zladdi eine Rolle spielen“, so Kohfeldt, „ich erwarte von ihm, dass er den maximalen Einsatz bringt und seine Aufgaben taktisch diszipliniert erfüllt, damit er am Ende dann am besten mit zwei Siegen aus dem Weserstadion getragen wird.“

3. Weil ein attraktiver und guter Gegner kommt

Klar, die Saison verlief für Dortmunder Verhältnisse durchwachsen. Erfolge im DFB-Pokal und Europapokal blieben aus. In der Bundesliga liegt der BVB auf Platz drei, Tabellenführer FC Bayern ist längst enteilt. Die 0:6-Klatsche in München Ende März kam für die stolzen Schwarz-Gelben einer Demütigung gleich. Kohfeldt weiß das aber einzuordnen: „Sie haben in München verloren, für sie ungewöhnlich hoch. Anderen Bundesligisten passiert das regelmäßig.“

Wozu die Dortmunder imstande sind, zeigten sie bei der jüngsten 4:0-Gala gegen Bayer Leverkusen, als sie eine Spitzenmannschaft förmlich auseinandernahmen. „Sie haben eine brutale Qualität. Sie sind auf dem Weg in die Champions League, wo sie auch hingehören“, unterstrich Kohfeldt.

BVB-Coach Peter Stöger kann in Bremen zudem fast aus dem Vollen schöpfen. Die Dortmunder kommen also mit Topleuten wie Marco Reus, Mario Götze, Christian Pulisic oder Shinji Kagawa, der vor dem Comeback steht. Unabhängig vom Personal rechnet Kohfeldt ohnehin damit, dass der BVB am Sonntag in Bestform auftritt. „Sie hatten natürlich Leistungsschwankungen, aber in der Rückrunde haben sie nur zwei Spiele verloren. Du musst immer damit rechnen, dass sie so eine Leistung bringen wie gegen Leverkusen. Dann sind sie eine Topmannschaft, nicht nur in der Liga, sondern auch europaweit. Selbst dann ist man in einem Spiel allerdings nicht chancenlos gegen solch einen Gegner.“

4. Weil das Weserstadion eine Festung ist

Bei solchen Worten geht jedem Werder-Fan das Herz auf. „Spiele im Weserstadion sind etwas Besonderes, weil du dich wirklich zu Hause fühlst“, sagt Linksverteidiger Ludwig Augustinsson, der erst seit Saisonbeginn in Bremen spielt. Dass die Werder-Profis selbst in schweren Zeiten viel Liebe von den Rängen bekommen, ist bekannt. In letzter Zeit geben sie ihren Fans aber auch viel zurück. Die bisherigen zehn Liga-Heimspiele unter Kohfeldt überstanden die Bremer ohne Niederlage und boten dabei teilweise begeisternden Angriffsfußball.

An der offensiven, risikofreudigen Spielweise will Kohfeldt gegen Dortmund festhalten. „Unser Ziel ist es immer, unsere Stärken durchzubringen“, unterstreicht er. Sportchef Frank Baumann äußert sich ähnlich: „Wir sind selbstbewusst genug, um den Dortmundern einen harten Fight liefern zu wollen.“ Das klingt nach Offensivfußball. Nach offenem Schlagabtausch. Nach vielen Toren. Was will man mehr?

