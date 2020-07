Ex-Bremer über die Relegation

Völler setzt auf Werder und lobt Kohfeldt

dpa/wkf

Für Werder steht am Montag das entscheidenden Spiel in der Relegation an, der frühere Bremer Rudi Völler setzt im Vorfeld der Begegnung auf seinen Ex-Verein. Auch Trainer Florian Kohfeldt wird mit Lob bedacht.