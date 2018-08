Johannes Strate ist in Worpswede aufgewachsen und Werder-Fan seit Kindheitstagen. Auch in den harten Jahren hat der Sänger von "Revolverheld" seinem Verein die Treue gehalten. Diese schweren Zeiten könnten nun vorbei sein, glaubt der 38-Jährige. "Ich gehe dieses Mal wirklich sehr optimistisch in die Saison. Mein Grundgefühl ist viel besser als in den letzten Jahren und völlig frei von Abstiegsangst", erklärt Strate gegenüber Mein Werder.

Der prominente Fan teilt also die Euphorie, die aktuell im Werder-Umfeld herrscht. Ein Grund dafür sei der Rekord-Transfer von Davy Klaassen. "Ein Typ wie er kann immer den Unterschied machen", ist Strate überzeugt. Auch von Trainer Florian Kohfeldt hält er viel: "Er macht einen ruhigen und überlegten Eindruck. Die ganze Mannschaft strahlt eine große Überzeugung aus." Daher ist für den gebürtigen Bremer klar: "Wir werden eine gute Saison spielen und können gerne auch mal nach oben schauen."