Werders Yuya Osako jubelt mit Michael Lang über sein Tor zum entscheidenden 3:2. Auch gegen den FC Augsburg wurde das Problem der Bremer sichtbar: Sie kassieren einfach zu viele Gegentreffer. (CARMEN JASPERSEN/DPA)

Die Erleichterung über den ersten Saisonsieg war auch deshalb groß bei Werder, weil alle wussten: Das hätte ganz anders enden können, nämlich mit einem sieglosen Sitzenbleiben im Tabellenkeller. Der 3:2-Erfolg gegen Augsburg beschert den Bremern die ersten Punkte und damit die nötige Ruhe, um in der Länderspielpause die Wunden zu lecken, den wilden Saisonstart zu analysieren und Lösungen für die Defensivprobleme zu erarbeiten.

Mit nun schon acht Gegentreffern gehört Werder zu den Schießbuden der Liga. Die Gegner befördern den Ball dabei nach Kontern oder durch Kopfbälle so einfach ins Tor, dass man inzwischen daran zweifeln kann, ob die vogelwilden Abwehrleistungen wirklich primär am Fehlen der verletzten Defensivspieler liegen. Vorne immer ein Tor mehr schießen zu müssen, als man hinten kassiert, ist in jedem Fall kein belastbares Konzept. Trotz 55 Minuten in Überzahl musste sich Werder den Sieg erzittern. Die schönen Bremer Tore sollten nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Auftritt zeitweise mehr nach Abstiegskampf aussah als nach internationalem Flair. Erst die nächsten Partien werden zeigen, wofür diese drei Punkte tatsächlich wertvoll waren.