Kevin Vogt wird verletzt am Boden liegend behandelt. (nordphoto/Mauelshagen)

Es waren Szenen, die die Freude über den Sieg trübten. Sekunden vor Schluss kam es im Bremer Strafraum zu einer turbulenten Szene. Bei einer Rettungsaktion prallten Jiri Pavlenka und Kevin Vogt zusammen, der Neuzugang aus Hoffenheim bekam die Hüfte des Torhüters unglücklich an den Kopf. Dabei verletzte sich Vogt so stark, dass er benommen am Boden liegen blieb und anschließend auf einer Trage vom Patz getragen werden musste.

„Kevin ist auf dem Weg ins Krankenhaus", sagte Frank Baumann nach dem Spiel im Interview bei „Sky". Der Sportchef mutmaßte, dass es eine Gehirnerschütterung sei. Eine genaue Diagnose steht jedoch noch aus. „Es war eine unglückliche Szene. Die Düsseldorfer gehen ohne Kompromisse rein", sagte Baumann.

Unmittelbar im Anschluss an die Situation gab es eine Rudelbildung im Bremer Strafraum, bei der Niklas Moisander die Gelb-Rote-Karte von Schiesdrichter Felix Brych bekam. „Pavlas kam raus und er wurde an den Kopf getreten. Da sind mir die Emotionen etwas durchgegangen deshalb habe ich Gelb-Rot bekommen", sagte Moisander nach dem Spiel. „Das ist natürlich total enttäuschend. In dem Moment waren meine Jungs aber das wichtigste für mich.“ Moisander fehlt am kommenden Wochenende beim Heimspiel gegen Hoffenheim.